Advokát Kvasnica o vražde Kuciaka a Kušnírovej: Vyšetrovanie môže trvať roky, polícia je v rozklade

Jedno je isté - vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej bola spáchaná na objednávku a zastrelil ich jeden páchateľ. Po viac ako polroku vyšetrovatelia zistili, že jednoznačným motívom brutálneho skutku bola novinárova práca.

Prokurátor na pondelňajšej tlačovke zverejnil aj identikit muža, ktorý sa mohol v čase vraždy pohybovať okolo domu, v ktorom Kuciaka a Kušnírovú zavraždili. "Uvítali by sme, ak by sa osoba sama prihlásila," povedal prokurátor. Na otázku, prečo identikit zverejňujú až po siedmich mesiacoch, prokurátor povedal, že až teraz skompletizovali všetky výpovede svedkov a kamerové záznamy.

Vedia, čo robia

Podľa advokáta mamy zavraždenej Martiny Kušnírovej, Romana Kvasnicu, orgány činné v trestnom konaní vedia čo robia. "Nerád by som dopĺňal nejaké informácie, ktoré sa oni rozhodli zverejniť. Asi vedia, prečo tak spravili teraz," povedal Kvasnica. Podľa neho je vyšetrovanie takejto vraždy veľmi náročné. "Z vyšetrovateľa nemám pocit, že by mal akýkoľvek záujem hájiť alebo zakrývať niekoho trestné činy," hovorí advokát.

Zdroj: polícia

Aj keď je advokát Zlatici Kušnírovej pre hlboký rozklad slovenského policajného zboru trochu skeptický, zdôraznil, že musíme polícii a vyšetrovateľovi veriť, pretože nikto iný vraždu neobjasní, iba oni. "Takýto závažný zločin sa objasňuje roky aj v iných štátoch. No musíme veriť tomu, že sa táto vražda podarí vyšetriť," dodal Kvasnica.

Kamery v obci

Obec Veľká Mača je takmer celá pod kamerovým systémom, no ulica, na ktorej býval Ján Kuciak so snúbenicou, nie. "Viete, ak by sme mali inštalovať kamery do každej ulice, tak je to veľmi finančne náročné. Robíme to postupne, ale momentálne na to obec peniaze nemá," vysvetlil starosta obce Štefan Lancz.

Kamerové záznamy mali vyšetrovatelia k dispozícii hneď na druhý deň.povedal starosta. O identikite ani o osobe, ktorá by sa v čase vraždy mohla pohybovať v mieste ich bydliska, nevie nič.dodal Lancz.

V obci sú pod kamerami hlavné ťahy a páchateľ musel mať Veľkú Maču dobre zmapovanú. Podľa starostu ho totiž jedna z kamier musela zachytiť. Ale v prípade, ak do obce chodil častejšie, tak by sa im vedel vyhnúť. Vo Veľkej Mači musel byť preto fyzicky prítomný niekoľkokrát pred brutálnou vraždou. V osudný deň sa tak pravdepodobne do obce už dostal nepozorovane a ukryl sa v dome vtedy, keď Martina išla po Jána. Mal totiž pokazené auto.

Vražda Jána a Martiny

Telá novinára a jeho snúbenice našli 26. februára v ich dome vo Veľkej Mači. Martina mala prestrelenú hlavu, Ján bol strelený dvoma ranami do hrude. Mŕtvi však boli už niekoľko dní. Vyšetrovaním sa zistilo, že zavraždení boli 21. februára okolo 22-hej hodiny večer. Páchateľ sa pravdepodobne ukryl v dome v čase, keď Martina išla pre Jána. Začal sa mediálny a politický kolotoč.

Po masívnych protestoch odstúpili zo svojej funkcie vtedajší premiér Robert Fico, minister vnútra Robert Kaliňák, policajný prezident Tibor Gašpar aj šéf protikorupčnej jednotky NAKA Robert Krajmer. Z funkcie odišli aj hlavná štátna radkyňa Mária Trošková a śéf krízového manažmentu a bezpečnosti štátu Viliam Jasaň. Robert Fico na tlačovej konferencii ponúkol tomu, kto má akékoľvek relevantné informácie o vražde Kuciaka a Kušnírovej, milión eur. Vynorilo sa tak množstvo falošných stôp.