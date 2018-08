Obrovská diera v Ružinove: VIDEO Nebezpečenstvo pre ľudí, cesta sa môže prepadnúť celá

Zdroj: Facebook/Martin Chren

BRATISLAVA - Na jednej z ružinovských ulíc sa nachádza obrovský výtlk. Je hlboký, neoznačený a nebezpečný. Dospelý človek sa do neho vojde do polovice telo, dieťa sa v ňom stratí. Už dva týždne je hrozbou pre okolidúcich aj pre vodičov. Mestská časť zatiaľ na nahlásenia nereagovala. Upozornil na to na svojej sociálnej sieti kandidát na ružinovského starostu Martin Chren.