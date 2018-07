Komunálne voľby sa blížia: Kandidáti musia ustriehnuť tento dôležitý dátum

Ilustračné foto, Zdroj: gettyimages.com

BRATISLAVA - Kandidáti na primátorov, starostov a komunálnych poslancov či strany, ktoré ich navrhujú, musia podať kandidačnú listinu najneskôr do 11. septembra. Kto to nestihne, nebude sa môcť uchádzať o priazeň voličov v novembrových komunálnych voľbách. Vyplýva to z informácií z webu Ministerstva vnútra SR.