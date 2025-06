Jedno malé pošmyknutie: Český spevák sa prebral až po troch dňoch... a bez nohy!

Lou Fanánek Hagen (Zdroj: reprofoto ČT/13. komnata)

Lou Fanánek Hagen sa narodil ako František Moravec 18. júna 1966. Vyštudoval gymnázium, stavebnú fakultu ČVUT a študoval aj žurnalistiku na UK. Sám hovoril, že základná škola bola peklo, na gymnáziu to bolo o trochu lepšie a až na vysokej škole sa cítil ako človek. Keď ho ropdičia dávali do hudobnej školy, vybrali mu gitaru, aby nemuseli kupovať klavír. „Po pol roku pani učiteľka prehovorila rodičov, aby netýrali mňa ani ju, nech ma dajú preč, a bolo to vyslobodenie,“ priznal Hagen v relácii 13. komnata Českej televízie.

Od roku 1985 je spevákom a frontmanom skupiny Tři sestry a autorom niekoľkých stoviek textov. Hudobné texty zložil aj pre viacero známych spevákov od Lucie Bílé, Karla Gotta, Ilonu Czákovú, až po skupinu Těžkej Pokondr či Maxim Turbulenc. Za zmienku určite stoja aj pesničky pre Šmolkov. V roku 2023 sa podieľal na zložení libreta pre muzikál Kleopatra a spolupracoval aj na muzikáli Princezna Zmrzlina.

Michal David a Lou Fanánek Hagen (Zdroj: ČT)

Má umelú pravú nohu, amputoval mu ju vlak v roku 1986, keď mal iba dvadsať rokov.povedal počas druhej návštevy vlakovej stanice Praha Veleslavín, kde sa to udialo. Prvýkrát tam bol krátko po nehode, keď bol navštíviť a poďakovať sa výpravkyni, ktorá ho vtedy ako prvá ošetrovala.

Pred nehodou vypil s partiou v krčme pár pív a neskôr sa presunuli na svadbu kamarátky, kde si dali pálenku. „Ja som sa potom rozhodol, že to vezmem skratkou a ďalej už nič neviem. Zobudil som sa niekedy o tri dni neskôr v nemocnici a kričal som, že nemám kus nohy. Ohmatával som sa a bol tam obväz, ktorý končil nejako príliš skoro,“ zaspomínal si a dodal, že mal dobitú aj hlavu.

Lou Fanánek Hagen (Zdroj: reprofoto ČT/13. komnata)

Z policajného záznamu ohľadom jeho stretu s vlakom vyplynulo, žepovedal o hrôze, ktorú prežil. Bola to skrátka zvláštna reťaz náhod, takže sa dá ťažko hovoriť aj o ľútosti či spytovania sa – prečo sa to stalo práve mne. Ešte aj dnes sa smeje nad tým, že keďže nebol profesionálny bežec, jeho „...cieľom bolo dôjsť do krčmy“.

Lou Fanánek Hagen (Zdroj: reprofoto ČT/13. komnata)

Potom však prišla na rad nutnosť zmeniť životný štýl. Kvôli protéze musel schudnúť, cvičiť a venovať sa zdravej výžive. Alkoholu sa však nedokázal celkom vzdať.tvrdí s vierou, že vydrží nefajčiť.povedal v relácii 13. komnata. Nevzdáva sa však, žije akoby nemal umelú nohu, jazdí na motorke, lyžuje… Len je to o čosi ťažšie.

Hagen si veľmi stráži súkromie. Ženu a deti sa mu podarilo uchrániť pred kamerami dokonca aj počas nakrúcania medailónu.