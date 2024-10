Spomínate si, ako šliapala kapustu v sude? Eva Máziková oslavuje 75 rokov a toto robí dnes!

Eva Máziková

Eva Máziková sa narodila 29. októbra 1949 sa v Bratislave. Hudbe sa venovala od detstva a už počas štúdia na gymnáziu vyhrala niekoľko amatérskych speváckych súťaží. V roku 1965 zabodovala v rámci súťaže Zlatá kamera, v roku 1966 v nej získala prvé miesto, rovnako ako v súťaži Hľadáme spevácke talenty. Po maturite síce začala študovať právo, ale štúdium po dvoch rokoch prerušila, aby sa naplno vrhla do sveta populárnej hudby. K štúdiu práva sa už nevrátila, čo neskôr - ako uviedla v rozhovore - oľutovala.

Po úspechoch v súťažiach absolvovala v roku 1968 prvé turné po západnom Nemecku s kapelou Braňa Hronca a od roku 1970 bola členkou jeho orchestra. V roku 1971 získala striebornú Bratislavskú lýru za pieseň Orfeus a Euridika, rok na to Zlatú lýru sa skladbu Krédo. Najväčší rozmach kariéry Máziková zažila na prelome 60. a 70.-tych rokov, jej obľuba stúpala nielen na Slovensku, ale ja v Čechách a okolitých krajinách, bodovala aj na zahraničných festivaloch (Sopoty, Zlatý orfeus v Bulharsku), spievala tiež v Tokiu. Výnimočne sa Eva Máziková objavila pred kamerami ako herečka, nezabudnuteľná je jej scéna ako šliape kapustu v sude vo filme Pacho, hybský zbojník, (1975).

Máziková, manžel Peter, Let´s Dance 4

V roku 1976 sa Eva vydala a svojho muža Petra nasledovala do Spolkovej republiky Nemecko. Očarila ho natoľko, že sa rozišiel s vtedajšou priateľkou, s ktorou už boli zasnúbení. Eva ho proste zaujala. „To je tá chémia, buď to funguje, alebo to nefunguje. My sme dvaja škorpióni, dvaja rozliční škorpióni. Muž je odo mňa o deň a rok starší. Ale on ľúbi aj to, keď som zlá. On hovorí, že 23 hodín a 55 minút za deň ma miluje a tých posledných 5 minút by ma zabil (smiech). On povedal, že jeden v manželstve musí ten chvostík stiahnuť, tak to je on,“ so smiechom v minulosti prezradila pre Topky.sk.

Na dlhšiu dobu prerušila spevácku kariéru, doplnila si vzdelanie trojročným štúdiom na Fakulte lekárskej kozmetiky a v tomto obore začala aj podnikať. Keď sa vrátila k speváckej kariére, svoj kozmetický salón predala. Medzitým sa jej narodil syn Benjamín, ktorý je dnes otcom dcéry Lili.

Svadba syna Evy Mázikovej.

Po roku 1989 sa Eva začala vracať na Slovensko. Ponuky do televízie i nahrávacích štúdií sa len tak hrnuli. Eva okrem koncertovania a spievania šlágrov účinkuje v zábavných programoch . Do povedomia vstúpila najmä účinkovaním v hudobnom programe Šlágerparáda (2002), ktorý aj moderovala. Svoju neutíchajúcu energiu a smršť temperamentu predviedla aj v tanečnej šou Let´s Dance v roku 2006. Aj dnes stále koncertuje, cestuje po svete, užíva si život s manželom, s ktorým stále žije v Nemecku. Eva Máziková udivuje svojou fyzickou sviežosťou a temperamentom, známa je však aj svojou otvorenosťou, spontánnosťou a bezproblémovosťou čo sa týka medializácie jej pracovného i súkromného života. Ústa sa jej skrátka nezavrú a počet slov za minútu sa dá len ťažko spočítať. V tomto smere si ju dobreali aj v relácii ChartShow: „Ty si nemala od roku 2000 zákaz rozprávať?” poznamenal napríklad Sajfa drzo smerom k speváčke. „Nie, zlatko. To ešte neprišlo,” reagovala pohotovo Eva. A platí to doteraz.