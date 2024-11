Čierna listina výrobkov! Odborníci varujú pred nebezpečnou kozmetikou

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Výrobky sa môžu vyskytovať aj na Slovensku, upozornil ÚVZ. Databáza výrobkov hlásených do systému Safety Gate/RAPEX je dostupná i na webovej stránke Európskej komisie.

1. hlásenie č. A12/02982/24

Výrobok bol zistený v Nemecku.

názov: Triple Black – farba na tetovanie

značka: Dynamic

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Spojené štáty

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: Temu

popis: farba na tetovanie v plastovej fľaši s bielym štítkom, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Vo výrobku bolo zistené prekročené množstvo olova (2,26 +/- 0,59 mg/kg), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálii (REACH).

2. hlásenie č. A12/02992/24

Výrobok bol zistený v Holandsku.

názov: Casuelle Cosmetic Gift Set – kozmetická súprava

značka: Tedi - Casuelle

typ výrobku/číslo výrobku: 81.286 TD / Assorted Giftset with Nailpolish-Lipbalm-EyeShadow

výrobná dávka: 6145

čiarový kód: 89816001521000000000

krajina pôvodu: Čínska ľudová republika

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: Kozmetická súprava obsahujúca 5 ks očných tieňov, 2 ks lakov na nechty, 2 ks balzamov na pery, súprava je zabalená v priehľadnej kartónovej škatuli s priehľadným okienkom, viď obrázok.

(Zdroj: uvzsr.sk)

V očných tieňoch o odtieni fialovej a tmavomodrej farby bolo analýzou zistené farbivo CI 45170 (Rhodamine B, Basic Violet 10), ktoré je v kozmetických výrobkoch zakázané. V ružovom laku na nechty bolo zistené nepovolené farbivo Basic Violet 11:1. Výrobok nie je v súlade s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

Kontrolný orgán so sídlom v Holandsku ďalej uviedol, že vyššie uvedený výrobok sa predával iba v predajniach TEDI so sídlom v Nemecku a dovozca nemá na sklade žiadne výrobky.

3. hlásenie č. A12/02997/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Acqua profumata – telový sprej

značka: Setablu

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8 059174 591946

krajina pôvodu: Turecko

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: parfumovaný telový sprej v sklenenej fľaške, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

4. hlásenie č. A12/3013/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Gocce blum – parfumovaná voda pre ženy

značka: Orchidea Profumi

typ výrobku/číslo výrobku: cod. 034

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8 033993 410343

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 15 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

5. hlásenie č. A12/03014/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Gabrini BB cream Skin perfector Foundation – BB krém na tvár

značka: Gabrini

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 3G03055

čiarový kód: 8 696814 063953

krajina pôvodu: Turecko

výrobca: Kadioglu Kozmetik San. ve Tic A.S., Akcaburgaz Mahallesi 1573 Sokak n. 8, Istanbul, Turecko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, kartónová škatuľka obsahujúca tónovací BB krém na tvár v tube, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

6. hlásenie č. A12/03015/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Intimo neutrocare – mydlo na intímnu hygienu

značka: Dove

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: UNILEVER DEPT ER, Quarry Rd E, Bebington, Birkenhead, CH63 3JW Wirral, Spojené kráľovstvo

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: mydlo na intímnu hygienu zabalené v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

Vyššie uvedené výrobky majú v zozname zložiek uvedenú zakázanú látku – Butylphenyl Methylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

7. hlásenie č. A12/03058/24

Výrobok bol zistený v Írsku.

názov: Lytic Tx; Lite Lytic Tx; Lytic Sport Tx; Restorative Hand Cream; Enriched Body Cream; Spot Gel – rôzne druhy kozmetických výrobkov

značka: Epionce

typy výrobkov/čísla výrobkov: Lytic Tx (715454)

Lite Lytic Tx (715408)

Lytic Sport Tx (715480)

Restorative Hand Cream (715693)

Enriched Body Cream (715205)

Purifying Spot Gel (715573)

výrobné dávky: Lite Lytic Tx (LOT numbers: 21K001, 22D013, 22E036, 22E037)

Lytic Tx (LOT numbers: 21J004, 22D015, 22F014, 22F062, 22H096)

Lytic Sport Tx (LOT numbers: 21J085, 22A012, 22C048, 22I096)

Restorative Hand Cream (LOT numbers: 21L102)

Enriched Body Cream (LOT numbers: 21L014)

Purifying Spot Gel (LOT numbers: 21I067, 21K067, 22G017, 22I090)

čiarové kódy: Lytic Tx (40 ml) - 5691500037

Lite Lytic Tx (40 ml) - 5691500036

Lytic Sport Tx (40 ml) - 5691500038

Enriched Body Cream (230 g) - 5691500085

Restorative Hand Cream (75 g) - 5691500089

Purifying Spot Gel (10 ml) - 5691500031

krajina pôvodu: Spojené štáty

výrobca: Episciences Inc., 10211 W. Emerald Street, 83704 Boise ID, Spojené štáty

krajiny určenia: Írsko, Dánsko, Švédsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: Rôzne druhy kozmetických výrobkov: Lytic Tx (40 ml, čistiace pleťové mlieko), Lite Lytic Tx (40 ml, čistiace pleťové mlieko), Lytic Sport Tx (40 ml, čistiaci pleťový olej), Restorative Hand Cream (75 ml, krém na ruky), Enriched Body Cream (230 g, telový krém), Purifying Spot Gel (10 ml, telový gél), viď obrázky.

(Zdroj: uvzsr.sk)

Vo vyššie uvedených výrobkoch bola zistená prítomnosť zakázanej látky Zinc pyrithione, čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

8. hlásenie č. A12/03066/24

Výrobok bol zistený v Nemecku.

názov: First Generation 5 – farba na tetovanie

značka: I AM INK

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 22026, Najlepšie spotrebovať do: 14.10.2024

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Rakúsko

výrobca: I AM INK GmbH, Hauptplatz 18, 8350 Fehring, Rakúsko

krajiny určenia: Nemecko, Luxembursko, Rakúsko, Holandsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 200 ml, farba na tetovanie v plastovej fľaške, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Vo vyššie uvedenom výrobku bola zistená prekročená koncentrácia formaldehydu (0,012 g/100 g), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálii (REACH).



9. hlásenie č. A12/03093/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: Lazell - Gold Madame Eau de Parfum – parfumovaná voda pre ženy

značka: Lazell

typ výrobku/číslo výrobku: Gold Madame

výrobná dávka: 25020420221

čiarový kód: 5907814625359

krajina pôvodu: Poľsko

výrobca: Lazell Parfums, Rtm. W. Pileckiego 98, 05-100 Nowy, Poľsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke zlatej farby, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

10. hlásenie č. A12/03094/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: Creation Lamis - Illustrious Eau de Toilette – toaletná voda pre mužov

značka: Creation lamis

typ výrobku/číslo výrobku: Illustrious Eau de Toilette for men

výrobná dávka: 477351

čiarový kód: 5414666015769

krajina pôvodu: Spojené arabské emiráty

výrobca: CREATION LAMIS PERFUMES, P.O. Box 9, 2520 Ranst, Belgicko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, toaletná voda v sklenenej fľaške, zabalená v kovovej nádobe, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

11. hlásenie č. A12/03095/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: Uniflame - Poison Eau de Parfum 35 ml – parfumovaná voda

značka: Uniflame

typ výrobku/číslo výrobku: Poison Eau de Parfum 35 ml

výrobná dávka: 222-28

čiarový kód: 6931638923819

krajina pôvodu: Čínska ľudová republika

výrobca: Yiwu Langtao Cosmetics Co. Ltd., Cheng Xin Da Dao 1250, 322013 Yiwu, Zhejiang, Čínska ľudová republika

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 35 ml, parfumovaná voda zabalená v čiernej kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

12. hlásenie č. A12/03096/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: OMERTA - Crazy Glamour Eau de Parfum – parfumovaná voda

značka: OMERTA

typ výrobku/číslo výrobku: Crazy Glamour Eau de Parfum (100 ml)

výrobná dávka: B15000

čiarový kód: 8715658997559

krajina pôvodu: Holandsko

výrobca: Coscentra BV, Wenckebachstraat 12, 6466 Kerkrade, Holandsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

13. hlásenie č. A12/03097/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: Yabi - Sheikh Eau de Parfum – parfumovaná voda pre mužov

značka: Yabi

typ výrobku/číslo výrobku: Sheikh

výrobná dávka: 072019GD

čiarový kód: 6932762124042

krajina pôvodu: Čínska ľudová republika

výrobca: YABI COSMETICS CO. LTD., ZHEJIANG YIWU YIDONG INDUSTRIAL PARK, 95W2+22V, Yiwu, Jinhua, Zhejiang, Čínska ľudová republika

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 35 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

14. hlásenie č. A12/03099/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: Story of Love - Dark Brown Orchid Eau de Parfum – parfumovaná voda pre mužov

značka: Story of Love

typ výrobku/číslo výrobku: Dark Brown Orchid

výrobná dávka: L - 313

čiarový kód: 6930446820754

krajina pôvodu: Čínska ľudová republika

výrobca: STORY OF LOVE COSMETICS CO LTD, SPECIAL INDUSTRIAL ZONE, Čínska ľudová republika

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

15. hlásenie č. A12/03100/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: Street Looks - La Creation Eau de Toilette – toaletná voda pre mužov

značka: Street Looks

typ výrobku/číslo výrobku: La Creation Eau de Toilette pour homme (100 ml)

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8715658013136

krajina pôvodu: Holandsko

výrobca: COSCENTRA BV, NL-6466 NC KERKRADE, Holandsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

16. hlásenie č. A12/03101/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: OMERTA - Sensible Man Eau de Toilette – toaletná voda pre mužov

značka: OMERTA

typ výrobku/číslo výrobku: Sensible Man

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Holandsko

výrobca: COSCENTRA BV, Wenckebachstraat 12, 6466 Kerkrade, Holandsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

Vyššie uvedené výrobky majú v zozname zložiek uvedenú zakázanú látku – Butylphenyl Methylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

17. hlásenie č. A12/03110/24

Výrobok bol zistený vo Fínsku.

názov: Pro-Age Hyaluronihappo silmänympärysvoide – krém na očné okolie

značka: Saaren Taika

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: L37973

čiarový kód: 6430069211521

krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 30 ml, krém na očné okolie v bielej plastovej fľaši s pumpovým dávkovačom, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Vyššie uvedený výrobok je mikrobiologicky kontaminovaný baktériou Staphylococcus aureus a inými aeróbnymi mikróbmi (330 000 KTJ/g). Výrobok nie je v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 17516. Kozmetické výrobky. Mikrobiológia. Mikrobiologické limity a s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. V prípade, že výrobok príde do kontaktu s poškodenou pokožkou alebo očami, môže spôsobiť infekcie alebo podráždenie.

18. hlásenie č. A12/03114/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: EVAFLOR - Whisky Black for men Eau de Toilette – toaletná voda pre mužov

značka: EVAFLOR

typ výrobku/číslo výrobku: Whisky Black for men

výrobná dávka: J240512731

čiarový kód: 3509164891273

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: EVAFLOR, 25 AV DES MORILLONS, 95140 GARGES LES GONESSE, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

19. hlásenie č. A12/03115/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: Linn Young - Silver Light Eau de Parfum – parfumovaná voda

značka: Linn Young

typ výrobku/číslo výrobku: Silver Light

výrobná dávka: B16864

čiarový kód: 8715658999706

krajina pôvodu: Holandsko

výrobca: COSCENTRA BV, Wenckebachstraat 12, 6466 Kerkrade, Holandsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, parfumovaná voda zabalená v modrom plastovom obale, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

20. hlásenie č. A12/03116/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: JFENZI - Marine Men Eau de Parfum – parfumovaná voda pre mužov

značka: JFENZI

typ výrobku/číslo výrobku: Marine Men

výrobná dávka: W0923//46140918

čiarový kód: 5903111022426

krajina pôvodu: Poľsko

výrobca: JFENZI Perfume, ul. Wimmera 50, 32005 Niepoomice, Poľsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

21. hlásenie č. A12/03117/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: Creation Lamis - Lorenzo Silvetto Eau de Parfum – parfumovaná voda

značka: Creation Lamis

typ výrobku/číslo výrobku: Lorenzo Silvetto Eau de Parfum (100 ml)

výrobná dávka: L. NO. 469036

čiarový kód: 6291012871366

krajina pôvodu: Spojené arabské emiráty

výrobca: CREATION LAMIS PERFUMES, P.O. Box 9, 2520 Ranst, Belgicko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

Vyššie uvedené výrobky majú v zozname zložiek uvedenú zakázanú látku – Butylphenyl Methylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

22. hlásenie č. A12/03121/24

Výrobok bol zistený v Španielsku.

názov: Laviderm Lavi Salipure Peeling Chemical Peel – pleťový peeling na profesionálne použitie

značka: Laviderm

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobné dávky: 38123.1

21223.1

čiarový kód: 8429007063085

krajina pôvodu: Španielsko

výrobca: Lavigor 7000, Polígono Ugaldeguren I, 48160 Derio (Vizcaya), Španielsko

krajiny určenia: Španielsko, Litva

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: kartónová škatuľka obsahujúca liekovky, v ktorých sa nachádza pleťový peeling určený na profesionálne použitie, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)