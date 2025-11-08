Sobota8. november 2025, meniny má Bohumír, zajtra Teodor, Teo

Nenapraviteľný rebel Alain Delon: Ženy mu ležali pri nohách, mal ich viac ako filmových úloh

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (22)
(Zdroj: orf)
© Zoznam/NL © Zoznam/NL

PARÍŽ - Bol idolom mnohých žien! Alain Delon ich mal okolo seba viac ako filmových úloh...

Alain Delon, celým menom Alain Fabien Maurice Marcel Delon sa narodil 8. novembra 1935. Otec Fabien bol riaditeľom kina a mama Edith pracovala v lekárni. Keď sa rodičia rozviedli, mal iba 4 roky. Vyrastal v pestúnskej rodine, ktorej otec pracoval ako strážnik väznice. Po ich smrti žil v jezuitskom internáte, kde mal problémy so správaním a odkiaľ často utekal. Istý čas pracoval ako mäsiar u svojho nevlastného otca a v 17-tich rokoch sa nechal naverbovať do radov francúzskej námornej pechoty. V armáde síce vydržal štyri roky, ale kvôli rebelskej povahe a nedisciplinovanosti strávil viac času ako v armáde vo väzení. Po návrate do Paríža sa živil ako vrátnik, čašník, či predavač.

Jeho život zmenilo stretnutie s herečkou Brigitte Auberovou, s ktorou zavítal na filmový festival v Cannes. Zoznámenie s hercami a režisérmi mu prinieslo prvú úlohu vo filme. Je viac ako symbolické, že film z roku 1957 sa volal Keď sa do toho zapletie žena. O rok neskôr už exceloval vo filme Buď pekná a mlč, kde hral s Jean-Paul Belmondom. A o ďalší rok sa vo filme Kristína stretol s herečkou Romy Schneider, s ktorou sa zasnúbili. Pár tvorili 5 rokov, avšak v tom čase mal Delon pomer so speváčkou Nico, ktorá mu porodila syna Ariho Pfaffgena. Slávny herec ho ale nikdy neuznal za svojho. V roku 1963 sa Delon rozhodol vzťah s Romy ukončiť. Herečka to nezvládla a pokúsila sa o samovraždu.

Nenapraviteľný rebel Alain Delon:
Zobraziť galériu (22)
 (Zdroj: Eurochannel)

V 60. rokoch si Delona už začal všímať celý svet a začal sa objavovať v hollywoodskych filmoch. Medzi jeho najznámejšie filmy patria Rocco a jeho bratia, Zatmenie, Gepard, Čierny tulipán, Sicílsky klan, Zorro, Traja muži na zabitie, Návrat Casanovu, Asterix a Olympijské hry. Filmy natočené od polovice 80. rokov už neboli také úspešné a Delon v roku 1998 ohlásil ukončenie svojej filmovej hereckej kariéry.


Prvou Delonovou manželkou bola herečka a modelka Nathalie Barthelémy, s ktorou má syna Anthonyho. Manželstvo vydržalo asi päť rokov. O rozvod síce Delon požiadal už v roku 1967, no ostali žiť pod jednou strechou. Vo svojej biografii Nathalie opísala temné obdobie, ktoré prežila počas manželstva s Delonom, ktorý ju podvádzal. Herec mal potom dlhoročný vzťah s herečkou Mireille Darc. V roku 1987 sa Alain Delon zoznámil s modelkou holandského pôvodu Rosalie van Breemen, s ktorou sa zosobášili a mali spolu dve deti, dcéru Anouchku a syna Alaina-Fabiena. Rozviedli sa v roku 2002. V šľapajách slávneho otca kráča iba dcéra Anouchka.

Alain Delon
Zobraziť galériu (22)
Alain Delon  (Zdroj: SITA)

V roku 2019 Delon utrpel mozgovú príhodu a odvtedy sa jeho zdravotný stav postupne zhoršoval. „Tento svet opustím bez ľútosti“, uviedol jeden z najslávnejších francúzskych hercov v rozhovore, ktorý vyšiel v mimoriadnom vydaní týždenníka Paris-Match. Starnutie ho totiž netešilo. „Starnutie je na houby! A nemôžeme s tým nič urobiť. Strácam svoju tvár, zrak, postavím sa na nohy a cítim, ako ma bolí členok... Je to hrozné,” opísal pred časom pre Le Point. V inom rozhovore sa netajil, že je za eutanáziu. „Som za. Jednak preto, že žijem vo Švajčiarsku, kde je eutanázia možná, a tiež preto, že mi to príde najlogickejšie a najprirodzenejšie. Od istého veku, od istého okamihu máme sakra právo to potichu ukončiť, bez nemocníc, injekcií a podobných vecí,” uviedol ikonický herec.


Delon nakoniec zomrel 18. augusta 2024 v panstve Domaine de la Brlerie v mestečku Douchy v departemente Loiret v strednom Francúzsku, kde je aj pochovaný v hrobe vyhĺbenom za oltárom kaplnky. Okolo kaplnky herec v minulosti pochoval asi 50 svojich psov, ktoré mu na panstve počas rokov robili spoločnosť. Panstvo v Douchy patrilo Delonovi viac ako 50 rokov a žil tam so svojou manželkou Mireille Darcovou i svojou neskoršou partnerkou Rosalie van Breemen. Podľa odhadov má Delonov majetok hodnotu od 50 do 250 miliónov eur - získal ho vďaka svojej kariére herca, producenta i podnikateľskej činnosti.

Nenapraviteľný rebel Alain Delon:
Zobraziť galériu (22)
 (Zdroj: Paris Film)

Delonov talent bol ocenený v roku 1985, keď získal francúzsku filmovú cenu César v kategórii najlepší herec za film Náš príbeh. V máji 2019 počas filmového festivalu v Cannes získal Čestnú palmu za svoju celoživotnú kariéru. V roku 1991 získal Delon hodnosť rytiera Čestnej légie a v roku 2005 bol vtedajším francúzskym prezidentom Jacquom Chiracom povýšený do hodnosti dôstojníka Čestnej légie za osobný prínos pre svetové filmové umenie.

Viac o téme: Alain Delon
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

V obľúbenej dovolenkovej destinácii
V obľúbenej dovolenkovej destinácii schválil eutanáziu: Ide o prvý región v Taliansku
Zahraničné
Cholerik z Pelíškov: Mŕtvica
Cholerik z Pelíškov: Mŕtvica na javisku Kodeta nezložila, no smrť si naňho počkala: Smutné posledné dni herca!
Osobnosti
Známa Češka po nehode:
Známa Češka po nehode: Amputovaný nos a zohavená tvár!
Osobnosti
František Kovár s manželkou
Najstabilnejší pár nášho šoubiznisu? Ferko Kovár viac ako POLOVICU života strávil s milovanou Danielou!
Osobnosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Deň Lukášovho života stojí 1000 eur: To, čo urobil s darom od Vila, tu ešte nebolo!
Deň Lukášovho života stojí 1000 eur: To, čo urobil s darom od Vila, tu ešte nebolo!
Prominenti
Otvorenie mestského Festivalu mladého vína
Otvorenie mestského Festivalu mladého vína
Správy
Exmanažér Sagana o rozhodnutí nášho slávneho cyklistu: Vždy bol šoumen, vedel som, že to urobí!
Exmanažér Sagana o rozhodnutí nášho slávneho cyklistu: Vždy bol šoumen, vedel som, že to urobí!
Prominenti

Domáce správy

Život po 30-tke s
Život po 30-tke s rodičmi či utópické sny o novom byte: Mladí čelia kríze bývania viac, ako kedykoľvek predtým
Domáce
FOTO Na väčšine územia môže
Na väčšine územia môže byť až do sobotného rána hmlisto: Výstraha platí pre TIETO okresy
Domáce
AKTUALIZOVANÉ AKTUÁLNE Vážna nehoda na
AKTUÁLNE Vážna nehoda na východe Slovenska! Autobus narazil do stromu, viacerí cestujúci sa zranili
Domáce
Nitrianska galéria otvorí výstavu: Študenti Akadémie umení predstavia digitálne umenie
Nitrianska galéria otvorí výstavu: Študenti Akadémie umení predstavia digitálne umenie
Banská Bystrica

Zahraničné

OHAVNÝ ČIN: Násilníci TÝRALI
OHAVNÝ ČIN: Násilníci TÝRALI ženu v dome celé MESIACE, jej kamarátka sa len PRIZERALA!
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Americký prezident Donald Trump
Maďarsko dostalo výnimku z amerických sankcií na ruské energie, uviedol Orbán
Zahraničné
Turecko vydalo na Netanjahua
Turecko vydalo na Netanjahua zatykač pre údajnú genocídu v Pásme Gazy
Zahraničné
James Watson
Zomrel americký vedec James Watson, spoluobjaviteľ štruktúry DNA
Zahraničné

Prominenti

Nenapraviteľný rebel Alain Delon:
Nenapraviteľný rebel Alain Delon: Ženy mu ležali pri nohách, mal ich viac ako filmových úloh
Osobnosti
Nominácie na Grammy sú
Nominácie na Grammy sú ZNÁME: TOTO sú umelci, ktorí môžu získať najviac cien!
Zahraniční prominenti
Neuveriteľný príbeh sympatického mladíka
Deň Lukášovho života stojí 1000 eur: To, čo urobil s darom od Vila, tu ešte nebolo!
Domáci prominenti
Stretnutie pápeža s De
Stretnutie pápeža s De Nirom: Slávny herec dostal najvyššie mestské vyznamenanie
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Lorraine Cassar
Ľudia jej neveria vek: Dôchodkyňa vyzerá ako sestra svojej dcéry! Jej tajomstvo je jednoduché... žiadny milostný život
Zaujímavosti
7 varovných príznakov rakoviny
7 varovných príznakov rakoviny mozgu, ktoré môžete ľahko prehliadnuť
vysetrenie.sk
Dar alebo kliatba? Ranná
Dar alebo kliatba? Ranná káva jej zmenila život: V šálke vraj vidí osudy ľudí aj správy zo záhrobia!
Zaujímavosti
Chlapcovi z ucha vytiahli
ŠOK po návšteve pláže: Chlapec si priniesol suvenír, ktorý nikto nechce! VIDEO O pár hodín mu vyliezol z ucha
Zaujímavosti

Dobré správy

Trend na Slovensku, ktorý
Trend na Slovensku, ktorý si všímajú aj obchodné reťazce: Čo ešte viac poteší zákazníkov?
plnielanu.sk
Kde dnes nakúpite výhodne?
Kde dnes nakúpite výhodne? Slováci dôverujú tomuto obchodu, pretože sa oplatí
Domáce
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Mladí Slováci jazdia rýchlo,
Každú piatu nehodu na Slovensku spôsobí mladý vodič: Kooperativa prichádza s riešením, ktoré to môže zmeniť
hashtag.sk

Ekonomika

Spoznáte značku podľa jej legendárneho reklamného sloganu? Otestujte sa! (kvíz)
Spoznáte značku podľa jej legendárneho reklamného sloganu? Otestujte sa! (kvíz)
Dočkajú sa tisíce domácností pomoci? Mohli by dostať viac peňazí aj voľna, rozhodnú poslanci!
Dočkajú sa tisíce domácností pomoci? Mohli by dostať viac peňazí aj voľna, rozhodnú poslanci!
Po veľkom úspechu sa dlhopisy pre ľudí vracajú: Kedy si ich budeme môcť kúpiť?
Po veľkom úspechu sa dlhopisy pre ľudí vracajú: Kedy si ich budeme môcť kúpiť?
Ceny benzínu a nafty na Slovensku prudko vzrástli: Analytik naznačuje, čo môžeme čakať v ďalších dňoch!
Ceny benzínu a nafty na Slovensku prudko vzrástli: Analytik naznačuje, čo môžeme čakať v ďalších dňoch!

Šport

VIDEO Famózny Dúbravka sa dočkal odmeny: Parádny zákrok priniesol prestížne ocenenie
VIDEO Famózny Dúbravka sa dočkal odmeny: Parádny zákrok priniesol prestížne ocenenie
Premier League
Ani na druhý pokus to nevyšlo: Šestnástka v prestížnom derby nestačila na domáce Česko
Ani na druhý pokus to nevyšlo: Šestnástka v prestížnom derby nestačila na domáce Česko
Reprezentácia
VIDEO Svetová jednotka vo finále: Sabalenková na Turnaji majsteriek vyradila ďalšiu nádej USA
VIDEO Svetová jednotka vo finále: Sabalenková na Turnaji majsteriek vyradila ďalšiu nádej USA
WTA
Smolná prehra nás môže stáť prvé miesto: Slovenky našli premožiteľa až v treťom zápase
Smolná prehra nás môže stáť prvé miesto: Slovenky našli premožiteľa až v treťom zápase
Ženský hokej

Auto-moto

Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Predstavujeme
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
Klasické testy
NDS sa chystá uzatvoriť úsek R2 medzi Detvou a Kriváňom
NDS sa chystá uzatvoriť úsek R2 medzi Detvou a Kriváňom
Doprava
Nové GLC sa ukázalo Slovákom. Cena (zatiaľ) nenadchne, technológie áno
Nové GLC sa ukázalo Slovákom. Cena (zatiaľ) nenadchne, technológie áno
Novinky

Kariéra a motivácia

Ako si vybudovať kariéru, ktorá vás skutočne baví: Tajomstvo úspechu nie je v peniazoch, ale v sebapoznaní
Ako si vybudovať kariéru, ktorá vás skutočne baví: Tajomstvo úspechu nie je v peniazoch, ale v sebapoznaní
Motivácia a inšpirácia
Zistite, aký typ práce vám najviac vyhovuje. Urobte si rýchly pracovný kvíz!
Zistite, aký typ práce vám najviac vyhovuje. Urobte si rýchly pracovný kvíz!
Pracovné prostredie
Kariéra EXPO Banská Bystrica 2025: Miesto, kde firmy objavujú nové talenty
Kariéra EXPO Banská Bystrica 2025: Miesto, kde firmy objavujú nové talenty
Hľadanie ľudí
Strojárina, ktorá má budúcnosť: Táto spoločnosť ponúka v Bratislave stabilnú prácu pre odborníkov s praxou aj absolventov
Strojárina, ktorá má budúcnosť: Táto spoločnosť ponúka v Bratislave stabilnú prácu pre odborníkov s praxou aj absolventov
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

Najlepšie mäkučké medovníky na Vianoce
Najlepšie mäkučké medovníky na Vianoce
Vianočné cukrovinky, ktoré nemajú konkurenciu - linecké orechové kocky
Vianočné cukrovinky, ktoré nemajú konkurenciu - linecké orechové kocky
Recept na skvelé gnocchi s panenkou v cesnakovej omáčke
Recept na skvelé gnocchi s panenkou v cesnakovej omáčke
Cestoviny
Aká múka na šúľance? Ideálny pomer a tajný trik starých mám
Aká múka na šúľance? Ideálny pomer a tajný trik starých mám
Rady a tipy

Technológie

POZOR! Vedci spájajú obľúbenú tabletku na spanie medzi Slovákmi s rizikom zlyhania srdca
POZOR! Vedci spájajú obľúbenú tabletku na spanie medzi Slovákmi s rizikom zlyhania srdca
Veda a výskum
Značka, ktorá šokovala Švajčiarov. CIGA Design získala „Oscara“ za hodinky a teraz ponúka limitované zľavy
Značka, ktorá šokovala Švajčiarov. CIGA Design získala „Oscara“ za hodinky a teraz ponúka limitované zľavy
Sponzorovaný obsah
Koniec monopolu Google Play? Epic Games vyhral bitku, ale vojnu o slobodu v Androide ešte nie
Koniec monopolu Google Play? Epic Games vyhral bitku, ale vojnu o slobodu v Androide ešte nie
Android
Výskumníci prehliadli skrytý mechanizmus uhlíkového cyklu Zeme: Zaplatiť za to môžeme dobou ľadovou, varujú
Výskumníci prehliadli skrytý mechanizmus uhlíkového cyklu Zeme: Zaplatiť za to môžeme dobou ľadovou, varujú
Veda a výskum

Bývanie

Všimli ste si na rastline vlákna podobné vate? Zrejme ju napadla vlnatka. Takto sa jej zbavíte, nečakajte však dlho
Všimli ste si na rastline vlákna podobné vate? Zrejme ju napadla vlnatka. Takto sa jej zbavíte, nečakajte však dlho
Keď už starý dom prerábali, urobili ho takým hrejivým, ako to šlo. Za modernou fasádou nájdete útulné rodinné bývanie
Keď už starý dom prerábali, urobili ho takým hrejivým, ako to šlo. Za modernou fasádou nájdete útulné rodinné bývanie
Títo majitelia sa nebáli byť svojskí! V storočnom byte objavíte nečakané retro a kúpeľňu, ktorá je skvostom bývania
Títo majitelia sa nebáli byť svojskí! V storočnom byte objavíte nečakané retro a kúpeľňu, ktorá je skvostom bývania
Pred vyhodením ich radšej skontrolujte, inak môžete prísť o peniaze. Tieto staré veci môžu skrývať veľkú hodnotu
Pred vyhodením ich radšej skontrolujte, inak môžete prísť o peniaze. Tieto staré veci môžu skrývať veľkú hodnotu

Pre kutilov

Neviete, ako využiť zvyšnú úrodu jabĺk po jesennom zbere? Pripravte si s nami jablčný ocot, sirup aj likér
Neviete, ako využiť zvyšnú úrodu jabĺk po jesennom zbere? Pripravte si s nami jablčný ocot, sirup aj likér
Recepty
Dva roky práce zničili prívalové dažde. Pomocou múrikov stabilizovali svah a dnes majú nádhernú záhradu
Dva roky práce zničili prívalové dažde. Pomocou múrikov stabilizovali svah a dnes majú nádhernú záhradu
Okrasná záhrada
Číha vo vašich stenách nebezpečenstvo? Zistite, kedy a ako vymeniť rozvody
Číha vo vašich stenách nebezpečenstvo? Zistite, kedy a ako vymeniť rozvody
Rekonštrukcia bytu
Ovocné stromy, ktoré sa zmestia aj do malej záhrady? Vyberajte z týchto podpníkov
Ovocné stromy, ktoré sa zmestia aj do malej záhrady? Vyberajte z týchto podpníkov
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Energetické vyhorenie vo vzťahoch: Keď dávate viac, než dostávate, poznačí to nielen zväzok, ale aj vašu budúcnosť
Partnerské vzťahy
Energetické vyhorenie vo vzťahoch: Keď dávate viac, než dostávate, poznačí to nielen zväzok, ale aj vašu budúcnosť
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Život po 30-tke s
Domáce
Život po 30-tke s rodičmi či utópické sny o novom byte: Mladí čelia kríze bývania viac, ako kedykoľvek predtým
OHAVNÝ ČIN: Násilníci TÝRALI
Zahraničné
OHAVNÝ ČIN: Násilníci TÝRALI ženu v dome celé MESIACE, jej kamarátka sa len PRIZERALA!
Sergej Lavrov
Zahraničné
PREKVAPIVÝ ťah Putina: Trest pre Lavrova? Šéf ruskej diplomacie kompletne VYMAZANÝ z verejného priestoru
USA odpálili raketu súdneho
Zahraničné
USA odpálili raketu súdneho dňa: V tom najcitlivejšom čase! TAKTO test dopadol

Ďalšie zo Zoznamu