Nenapraviteľný rebel Alain Delon: Ženy mu ležali pri nohách, mal ich viac ako filmových úloh

PARÍŽ - Bol idolom mnohých žien! Alain Delon ich mal okolo seba viac ako filmových úloh...
Alain Delon, celým menom Alain Fabien Maurice Marcel Delon sa narodil 8. novembra 1935. Otec Fabien bol riaditeľom kina a mama Edith pracovala v lekárni. Keď sa rodičia rozviedli, mal iba 4 roky. Vyrastal v pestúnskej rodine, ktorej otec pracoval ako strážnik väznice. Po ich smrti žil v jezuitskom internáte, kde mal problémy so správaním a odkiaľ často utekal. Istý čas pracoval ako mäsiar u svojho nevlastného otca a v 17-tich rokoch sa nechal naverbovať do radov francúzskej námornej pechoty. V armáde síce vydržal štyri roky, ale kvôli rebelskej povahe a nedisciplinovanosti strávil viac času ako v armáde vo väzení. Po návrate do Paríža sa živil ako vrátnik, čašník, či predavač.
Jeho život zmenilo stretnutie s herečkou Brigitte Auberovou, s ktorou zavítal na filmový festival v Cannes. Zoznámenie s hercami a režisérmi mu prinieslo prvú úlohu vo filme. Je viac ako symbolické, že film z roku 1957 sa volal Keď sa do toho zapletie žena. O rok neskôr už exceloval vo filme Buď pekná a mlč, kde hral s Jean-Paul Belmondom. A o ďalší rok sa vo filme Kristína stretol s herečkou Romy Schneider, s ktorou sa zasnúbili. Pár tvorili 5 rokov, avšak v tom čase mal Delon pomer so speváčkou Nico, ktorá mu porodila syna Ariho Pfaffgena. Slávny herec ho ale nikdy neuznal za svojho. V roku 1963 sa Delon rozhodol vzťah s Romy ukončiť. Herečka to nezvládla a pokúsila sa o samovraždu.
V 60. rokoch si Delona už začal všímať celý svet a začal sa objavovať v hollywoodskych filmoch. Medzi jeho najznámejšie filmy patria Rocco a jeho bratia, Zatmenie, Gepard, Čierny tulipán, Sicílsky klan, Zorro, Traja muži na zabitie, Návrat Casanovu, Asterix a Olympijské hry. Filmy natočené od polovice 80. rokov už neboli také úspešné a Delon v roku 1998 ohlásil ukončenie svojej filmovej hereckej kariéry.
Prvou Delonovou manželkou bola herečka a modelka Nathalie Barthelémy, s ktorou má syna Anthonyho. Manželstvo vydržalo asi päť rokov. O rozvod síce Delon požiadal už v roku 1967, no ostali žiť pod jednou strechou. Vo svojej biografii Nathalie opísala temné obdobie, ktoré prežila počas manželstva s Delonom, ktorý ju podvádzal. Herec mal potom dlhoročný vzťah s herečkou Mireille Darc. V roku 1987 sa Alain Delon zoznámil s modelkou holandského pôvodu Rosalie van Breemen, s ktorou sa zosobášili a mali spolu dve deti, dcéru Anouchku a syna Alaina-Fabiena. Rozviedli sa v roku 2002. V šľapajách slávneho otca kráča iba dcéra Anouchka.
V roku 2019 Delon utrpel mozgovú príhodu a odvtedy sa jeho zdravotný stav postupne zhoršoval. „Tento svet opustím bez ľútosti“, uviedol jeden z najslávnejších francúzskych hercov v rozhovore, ktorý vyšiel v mimoriadnom vydaní týždenníka Paris-Match. Starnutie ho totiž netešilo. „Starnutie je na houby! A nemôžeme s tým nič urobiť. Strácam svoju tvár, zrak, postavím sa na nohy a cítim, ako ma bolí členok... Je to hrozné,” opísal pred časom pre Le Point. V inom rozhovore sa netajil, že je za eutanáziu. „Som za. Jednak preto, že žijem vo Švajčiarsku, kde je eutanázia možná, a tiež preto, že mi to príde najlogickejšie a najprirodzenejšie. Od istého veku, od istého okamihu máme sakra právo to potichu ukončiť, bez nemocníc, injekcií a podobných vecí,” uviedol ikonický herec.
Delon nakoniec zomrel 18. augusta 2024 v panstve Domaine de la Brlerie v mestečku Douchy v departemente Loiret v strednom Francúzsku, kde je aj pochovaný v hrobe vyhĺbenom za oltárom kaplnky. Okolo kaplnky herec v minulosti pochoval asi 50 svojich psov, ktoré mu na panstve počas rokov robili spoločnosť. Panstvo v Douchy patrilo Delonovi viac ako 50 rokov a žil tam so svojou manželkou Mireille Darcovou i svojou neskoršou partnerkou Rosalie van Breemen. Podľa odhadov má Delonov majetok hodnotu od 50 do 250 miliónov eur - získal ho vďaka svojej kariére herca, producenta i podnikateľskej činnosti.
Delonov talent bol ocenený v roku 1985, keď získal francúzsku filmovú cenu César v kategórii najlepší herec za film Náš príbeh. V máji 2019 počas filmového festivalu v Cannes získal Čestnú palmu za svoju celoživotnú kariéru. V roku 1991 získal Delon hodnosť rytiera Čestnej légie a v roku 2005 bol vtedajším francúzskym prezidentom Jacquom Chiracom povýšený do hodnosti dôstojníka Čestnej légie za osobný prínos pre svetové filmové umenie.