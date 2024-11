Zomrela PRVÁ DÁMA slovenskej zábavy: Katarína Svetková spolupracovala s tými najzvučnejšími menami

(Zdroj: Getty Images)

Katarína Svetková bola dlhé roky dramaturgičkou v Československej televízii, odkiaľ sa po zrode Markízy presunula do komerčnej televízie. Jej meno sa vždy spájalo s kvalitnou zábavou a toho najlepšieho, čo poznáme z televíznej zábavnej tvorby.

Stojí za legendárnymi reláciami ako sú Ktosi je za dverami Milana Lasicu a Júliusa Satinského, ale aj za programami ako Gala Borisa Filana, Smejeme sa storočiami, Dnes večer hrám ja, Staromódne spomienky, Škola detektívky, či Dávajte si pozor! A potom aj Všetci sú za dverami, Telecvoking, kde spolupracovala so Stanom Gurkom aj Štefanom Skrúcaným, Ellegantne či Aj múdry schybí.

Dramaturg síce stojí na začiatku vzniku relácií, ale o jeho práci sa vie dosť málo. A pritom je prítomný od zrodu myšlienky relácie až po jej odvysielanie na obrazovke. Prečo bola verná dramaturgickej práci od začiatku až do konca svojej televíznej kariéry, zhrnula v niekoľkých vetách pre Hospodársky denník: „Dlhoročná spolupráca so špičkovými tvorcami a spätný pohľad na to, čo sme spolu dokázali, ma však vždy znovu utvrdzujú v presvedčení, že zábava v našom živote nemôže absentovať a že teda aj stojí za to sa jej venovať. Vlastne... Najlepšie by som na vašu otázku, prečo som zostala verná práve humoru, odpovedala slovami veľkej dámy českého herectva Jiřiny Šejbalovej: Humor zbavuje človeka zloby, nenávisti, škodoradosti, bolesti - a pretože umožňuje vysmiať sa našim vlastným nedostatkom, učí ich odpúšťať aj druhým. Humor náš život zľudšťuje a spája tým najľudskejším spôsobom.“

Manželom Kataríny Svetkovej bol uznávaný architekt Štefan Svetko, ktorý patrí k výrazným osobnostiam slovenskej architektúry druhej polovice 20. storočia. Jeho asi najznámejším dielom je obrátená pyramída Slovenského rozhlasu. Mali spolu jedného syna, ktorý zomrel v roku 1989.