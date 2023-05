Drsné detstvo Petra Lipu: Otca vôbec nepoznal... Skončil v sirotinci!

Peter Lipa sa narodil 30. mája 1943 v Prešove. Už ako ročný prišiel kvôli vojne o otca, ten bol totiž Žid. „Môj otec prišiel o život, keď som mal rok. Nemci ho zobrali do koncentračného tábora v Osvienčime, do tamojšieho pracovného tábora, a tam zomrel. Nevydržal to pracovné prostredie a to celé… Vôbec som ho nepoznal,“ povedal kedysi pre Plus 7 dní.

Lipova mama Židovka nebola, no aj tak sa bála, že by si mohli Nemci prísť aj po deti. A tak sa aj so svojou mamou vybrala do Kláštora pod Znievom. „Tam nás dala medzi deti do sirotinca, musela sa dohodnúť s rádovými sestrami, ale všetko fungovalo, a keď sa vojna skončila, prišla po nás,“ prezradil hudobník.

Maturoval v roku 1959 a už popri stredoškolskom štúdiu pôsobil v amatérskom divadle. Po nadstavbovom štúdiu v Košiciach vyštudoval Stavebnú fakultu SVŠT.

Spevácku dráhu začínal v roku 1963 v bratislavskej skupine Struny, ktorá bola zložená zo študentov architektúry a stavebnej fakulty. V roku 1967 spieval so skupinou Istropolitana, v roku 1968 bol jedným zo zakladateľov skupiny Blues Five, s ktorou získal na 2. beatovom festivale v Prahe cenu Objav festivalu.

Galéria fotiek (4) Zdroj: RTVS

V 70. rokoch účinkoval s orchestrom Gustáva Offermmana, Revival Jazz Bandom a skupinou Hej. V 80. rokoch bola jeho spevácka dráha spojená s formáciou Lipa - Andršt Blues Band a potom od roku 1986 so skupinou T + R Band. V roku 1997 si zostavil vlastnú sprievodnú skupinu Peter Lipa Band.

Lipa pracoval ako redaktor Československého rozhlasu, začínal v redakcii vedy a techniky, neskôr spolupracoval na tvorbe hudobných relácií. Vďaka práci v rozhlase absolvoval v roku 1976 postgraduálne štúdium žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1976 je dramaturgom aj promotérom najväčšieho slovenského festivalu Bratislavské jazzové dni.

Svoju prvú LP platňu Neúprosné ráno nahrával Lipa ako 40-ročný v roku 1983. Titulnú skladbu Moanin' od Bobbyho Timmonsa mu Milan Lasica otextoval ako Neúprosné ráno a ich spolupráca potom trvala viac ako 30 rokov. Z diskografie Petra Lipu zaujali poslucháčov vlastne všetky albumy, medzi nimi Naspäť na stromy z roku 1995 so skladbami Nevešajte, volá Caracas a Štyri kone vrané, Čierny Peter (1998), Bistro (2000), Beatles In Blue(s) (2002). Veľmi úspešný bol album Lipa spieva Lasicu (2005), ktorý získal štyroch Aurelov.

Galéria fotiek (4) Zdroj: RTVS

V máji 2012 vydal štúdiový album s názvom Lipa 68 a v októbri 2013 album Návšteva po rokoch, na ktorom sú piesne s textami Milana Lasicu. V októbri 2016 vyšiel vinylový dvojalbum Podobnosť čisto náhodná. Kompilačná 2LP ponúka 20 pesničiek, ktoré vznikli na texty Milana Lasicu za posledných 35 rokov.

K 70. narodeninám Petra Lipu vyšla v júni 2013 kniha Džez náš každodenný daj nám dnes, v ktorej Ján Štrasser vyspovedal najpopulárnejšieho a najvýznamnejšieho slovenského džezového speváka. V decembri 2018 vydal album Slovenské evergreeny a v apríli 2019 album Dobré meno. V máji 2020 vyšiel aj vo vinylovej verzii. V októbri 2020 sa poslucháči dočkali albumu Večerný hosť, kde skladateľ David Rotter zhudobnil 16 básní významného slovenského básnika Milana Rúfusa v interpretácii Petra Lipu. V máji 2021 vyšiel v reedícii na vinyle album Naspäť na stromy, v marci 2022 album V najlepších rokoch a v máji 2022 LP Lipa spieva Lasicu.

K životnému jubileu vychádza v máji 2023 kompilačný album Mojich osemdesiat, jedinečný 4CD komplet tohto slovenského džezového velikána. Okrem vystúpení s vlastnou sprievodnou skupinou, ktorú vedie jeho syn Peter Lipa mladší, hosťuje s ďalšími orchestrami v susednej Českej republike, spolupracuje s prešovskou formáciou AMC Trio, koncertoval už aj so známym orchestrom Bratislava Hot Serenaders. Ako sám hovorí - Celý môj život je jedno veľké turné.