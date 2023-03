Bílej láska by mala 55: Hystéria po hercovej smrti... Mama vyhodila policajtov z domu!

PRAHA - Dnes si speváčka Lucie Bílá bez pochýb zaspomína na svoju dávnu lásku. Detský herec Tomáš Holý by totiž dnes oslavoval 55 rokov. Bohužiaľ, v čase, keď tvoril pár práve s budúcou popovou divou, prišiel o život pri autonehode. A to len krátko pred svojimi 22. narodeninami.

Tomáš Holý sa narodil 17. marca 1968. K filmu sa dostal ako osemročný – objavil sa v maličkej úlohe vo filme Marečku, podejte mi pero! (1976). Vzápätí účinkoval v rodinnom filme Ať žijí duchové! (1977).

Nasledoval konkurz do filmu režisérky Marie Poledňákovej Jak vytrhnout velrybě stoličku (1977). Film mal premiéru na Štedrý večer v roku 1977 a Tomáš sa okamžite stal miláčikom televíznych divákov. „Bol úžasne autentický a prirodzený. Marie Poledňáková bola veľmi múdra, keď zachovala Tomášovo spontánne reakcie, ktoré neboli v scenári...,” zaspomínala si v rozhovore herečka Jana Preissová, ktorá hrala jeho mamu.

Galéria fotiek (3)

Pokračovanie v podobe filmu Jak dostat tatínka do polepšovny (1978) na seba nedalo dlho čakať. Sláva Holého rástla každým dňom a s ňou aj záujem novinárov a fanúšikov.

Tomáš bol považovaný za najlepšieho českého detského herca, ktorého podľa filmovej kritiky nikto neprekonal. Samotná režisérka Marie Poledňáková uviedla, že na filmovom festivale v Monte Carle v Monaku Tomáša Holého označili za najväčšiu detskú hviezdu od čias Shirley Templeovej.



V ďalšom českom filme Prázdniny pro psa (1980) si zahral Holý so svojím "všeteriérom", psom Blekom. Poslednú rolu prijal, keď mal 14 rokov, v nemeckom dobrodružnom seriáli Unterwegs nach Atlantis (Pripútajte sa, letíme nad Atlantídou, 1982).



Detské kúzelné obdobie sa pre Tomáša Holého skončilo a on sa rozhodol pre štúdium práva. V tom čase bola jeho veľkou láskou začínajúca česká speváčka Lucie Bílá. Boli spolu asi štyri mesiace, keď 8. marca 1990 osudným tragicky zahynul pri autohavárii vo veku nedožitých 22 rokov.

Galéria fotiek (3) Zdroj: kytlice.eu

Keď sa Lucie dozvedela, že jej priateľ prišiel o život, nemohla tomu uveriť. „Bola som totálne hysterická. Všetci vrátane mňa boli presvedčení, že je to nejaký vtip. Ani jeho maminka neverila, že sa to stalo. O pol dvanástej v ten deň, keď sa to stalo, dokonca vyhodila policajtov, lebo si myslela, že je to zas nejaká Tomášova srandička,” prezradila v minulosti Bílá.