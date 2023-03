Najznámejšia slovenská Pipina si roztrieskala tvár: Vážny úraz... Stačilo málo!

Gabriela Dzuríková sa narodila 18. marca 1973, so sestrou Alenou sú dvojvaječné dvojičky. V detstve obe navštevovali ľudovú školu umenia, ťahalo ich to k herectvu aj hudbe.

Gabika chodila na gymnázium a potom pokračovala na VŠMU. Po štúdiu začala hneď pôsobiť v SND. Uplatnila sa v divadle, dabingu aj pred kamerami.

Objavila sa v niekoľkých filmoch, naposledy v roku 2015 v snímke Eva Nová. Známa je najmä vďaka seriálom. Preslávila ju úloha Pipiny v Mafstory, neskôr sa objavila v počinoch ako Odsúdené, Horúca krv, Chlapi neplačú, Doktori, Červené pásky, Bola raz jedna škola, Hranica, Oteckovia. Aktuálne ju diváci vídajú v markizáckom projekte Mama na prenájom.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Tv Markíza

Herečka vo svojich úlohách často mení imidž, málokto však vie, že pred pár rokmi si takmer navždy poznačila svoju tvár pri vážnom úraze. Dzuríková na jeseň 2014 spadla z bicykla, no čoskoro sa opäť vrátila do pracovného kolotoča a tvrdila, že išlo o úplne obyčajný pád.

Až po čase prezradila, že jej tvár mala takpovediac na mále. „Spadla som dosť nešťastne. Roztrieskala som si tvár. Stačili dva milimetre a išla by som na skrutky,” prezradila v roku 2018 pre stránku preventivne.sk. „Našťastie som mala iba puknutú lícnu kosť. Spôsobila som si menšiu jazvičku presne v tvare obočia. Našťastie! Lekári mi to dali do poriadku, no občas to ešte bolí. Už som si na to zvykla,” dodala herečka.