Mozgová príhoda slovenského herca: Tvrdili, že je opitý... Nechali ho bez pomoci!

BRATISLAVA - Prišlo to bez varovania... Keď herec Pavol Mikulík vo výťahu náhle stratil vedomie, zamestnanec hotela ho odniesol do izby a nechal ho tam. Myslel si totiž, že umelec to proste len prehnal s alkoholom.

Pavol Mikulík sa narodil 2. marca 1944. Už ako dieťa účinkoval v Detskej rozhlasovej dramatickej družine. „Museli mu dať stoličku, aby dočiahol na mikrofón. Paľo tak začínal,“ povedal kedysi jeho starší brat, režisér Peter Mikulík.

Neskôr absolvoval VŠMU. Do roku 1968 bol členom Činohry SND, neskôr členom Divadla Na korze a členom činohry Divadla Nová scéna v Bratislave. Na Novej scéne pôsobil v rokoch 1977 – 1980 vo funkcii umeleckého šéfa. V roku 1984 začal prednášať na VŠMU, od roku 1987 ako docent, v roku 1990 zastával funkciu prorektora VŠMU.

Pravidelne účinkoval nielen v divadle, ale aj v rozhlase, v televíznych inscenáciách, vo filme a v dabingu.

K najznámejším filmom, v ktorých sa predstavil, patria Tisícročná včela (1983) a Perinbaba (1985). Stvárnil postavy aj v ďalších tituloch, napríklad Zbojníci (1978), Úsmev diabla (1987), Južná pošta (1987), Správca skanzenu (1988) alebo Šípová Ruženka (1990).

V júli 1993 ho postihla cievna mozgová príhoda. „V ten deň som necítil žiadne varovanie. Popoludní som nastúpil do výťahu v hoteli. Viezol sa so mnou liftboj. Odrazu som len pocítil, že strácam vedomie. Išlo to rýchlo. Všetko sa mi zahmlilo, zmizlo. Ostatné poznám iba z počutia, dva mesiace som bol v bezvedomí. Povedali mi, že som odpadol, čo si zamestnanec hotela vysvetlil ako opitosť. Odniesol ma do izby a nechal ma tam,“ opisoval osudný deň.

Keď však o niekoľko hodín na recepcii povedali Stanovi Dančiakovi o Mikulíkovej údajnej opitosti, okamžite spozornel. Vedel totiž, že jeho kolega a kamarát ešte z detských čias rozhlasovej družiny nepije. „Okamžite som utekal do jeho izby, kde som ho už našiel ležať na zemi, ale snažil sa ešte doplaziť k telefónu a privolať pomoc. Potom ho veľmi rýchlo zobrali do nemocnice, kde sa dostal do rúk odborníkov,“ povedal kedysi.

Pavol Mikulík čiastočne ochrnul a bol pripútaný na vozík, musel sa učiť aj znovu rozprávať. Herec zomrel 27. novembra 2007 vo veku 63 rokov v Bratislave na zlyhanie srdca.