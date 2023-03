Kedysi stvoril televíziu Joj, teraz smúti: Smrť syna!

Vladimír Železný sa narodil 3. 3. 1945 v Rusku, jeho otec bol príslušníkom československých jednotiek v zahraničí. V roku 1948 sa rodina vrátila do vlasti.

Po maturite sa Železný zamestnal v televízii ako asistent produkcie, potom sa pustil do štúdia sociológie a publicistiky. Bol redaktorom v Československej televízii a v časopisoch Reportér a Student. V roku 1968 odišiel do Británie, kde pôsobil v agentúre Associated Press.

Po návrate si urobil doktorát v oblasti sociálnych vied. V televízii sa okrem redaktorskej práce uplatnil aj ako komentátor a režisér. V 70. a 80. rokoch dodával scenáre aj Slovenskej televízii.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TASR

V 90. rokoch krátko pôsobil ako hovorca politickej strany, neskôr ako hovorca vlády Českej republiky.

Od roku 1993 bol generálnym riaditeľom spoločnosti, ktorá získala licenciu na televízne vysielanie. Bol prvým generálnym riaditeľom prvej komerčnej televíznej stanice vo východnej Európe, televízie Nova. Od roku 2002 sa opäť angažoval v politike.

V rovnakom roku vstúpila na slovenský televízny trh Jojka. Koncom roku 2001 kúpil Železný Tv Global a premenoval ju na Joj. Jej prvým riaditeľom bol Richard Rybníček.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TASR

Ako bývalý televízny magnát v januári 2022 prezradil portálu hnonline.sk, posledných 20 rokov sa venuje cestovaniu a foteniu.

Vladimír Železný mal s prvou manželkou synov Davida a Jakuba, druhá manželka mu priviedla na svet dcéru Ester a syna Benjamina. Aktuálne jeho rodinu zasiahla obrovská rana. 1. marca nadácia Bohemian Heritage Fund oznámila, že galerista a mecenáš umenia David Železný zomrel.

Podľa zatiaľ nepotvrdených informácií bojoval s rakovinou žalúdka. „Môj brat podľahol vážnej chorobe,” povedal pre Expres.cz bez ďalších detailov jeho brat Jakub.