Český spevák neodolal alkoholu: Pol litra tvrdého denne... Nemohol som so sebou vydržať!

Wabi Daněk sa narodil 30. januára 1947 ako Stanislav Daněk. Od konca 60. rokov sa venoval trampskej hudbe a country. Prezývku Wabi získal po kolegovi – na začiatku kariéry hrával skladby pesničkára Jiřího Wabi Ryvolu.

Jeho najznámejšou piesňou, ktorá sa stala akousi trampskou hymnou, je Rosa na kolejích. Okrem nej gitaristu a skladateľa Danka preslávili desiatky ďalších piesní, napríklad Pieseň, čo mne učil listopad, Nevadí, Fram či Hudsonské šífy. Je držiteľom troch autorských a dvoch interpretačných Port z kedysi veľmi populárnej súťaže trampských a folkových piesní. Za zásluhy o rozvoj žánru získal v roku 1979 Zlatú Portu. Na konte má viac ako 150 piesní.

Až do roku 1983, kedy odišiel "na voľnú nohu", pracoval ako vodič sanitky. Albumu Rosa na kolejích, ktorý vyšiel v roku 1984, sa v polovici 80. rokov predalo štvrť milióna kusov. Daněk hral okrem iného aj pre krajanov v Austrálii, v USA a Kanade a v roku 2012 na pražskom koncerte americkej legendy country hudby Krisa Kristoffersona, ku ktorému ho mnohí priaznivci prirovnávali.

V lete 2017 musel pre zhoršujúci sa zdravotný stav odvolať koncerty. Wabi Daněk zomrel 16. novembra 2017. Podľa jeho kamaráta bojoval s rakovinou močového mechúra.

Niekoľko rokov pred smrťou prekonal infarkt aj mŕtvicu. Neskôr mu lekári oznámili, že pre nadmerné holdovanie alkoholu má zničenú pečeň, a tak začal abstinovať. „Vo vrcholnom období som pil pol litra tvrdého denne,” prezradil kedysi v relácii 13. komnata.

Posledný veľký rozhovor poskytol hudobník časopisu Reflex, kde zaznela otázka, prečo začal piť, aj keď sa mu darilo. „Asi som so sebou nemohol vydržať. Trochu to bol aj technický problém. Odohráte skvelý koncert, ste nadupaný, sadnete si do auta a idete tri – štyri hodiny domov. Prídete, telo je totálne mŕtve a hlava stále šrotuje. Spoľahlivé "sedatívum" sú dva panáky. Potom tri... Neskôr zaháňate výčitky, pocity hanby. A potom to už ide samo,” odpovedal Daněk.