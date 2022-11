Fanúšik bol slávnou speváčkou posadnutý: Poslal jej bombu a potom... Zabil sa pred kamerami!

Speváčka Björk svoju hudobnú kariéru odštartovala ako 11-ročná, keď začala chodiť na hodiny klavíra. Jeden z jej učiteľov poslal jej nahrávku do jedinej rozhlasovej stanice na Islande a krátko na to sa jej hneď ujala nahrávacia spoločnosť. Vydala niekoľko detských pesničiek a potom rozbehla úspešnú kariéru, počas ktorej vystriedala viacero žánrov.

Sympatická umelkyňa je druhýkrát vydatá. S prvým maželom má syna, s druhým dcéru.

Sláva so sebou prináša občas aj poriadne nepríjemnosti. Svoje by o tom vedela hovoriť aj samotná Björk. Istý Ricardo López, žijúci v Amerike, sa totiž zhruba v roku 1993 zmenil z fanúšika na jej fanatického obdivovateľa. Vsugeroval si, že sa s ňou zasnúbi, začal si o nej zbierať všetky možné informácie, sledoval jej kariéru a písal jej množstvo listov. Mladík si písal denníky, v ktorých napríklad uvádzal, že by chcel vedieť cestovať v čase, aby sa mohol vrátiť do jej detstva a skamarátiť sa s ňou.

Časom, niekedy v roku 1996, začal nakrúcať video denníky. V nich vyjadroval svoju zlosť nad tým, že slávna umelkyňa sa dala dokopy s muzikantom vystupujúcim pod umeleckým menom Goldie. „Zabijem ju. Pošlem jej balík a pošlem ju priamo do pekla,” uvádzal vo svojich vyjadreniach Ricardo. Ten plánoval usmrtiť Björk i seba, aby sa stretli na druhom svete.

12. septembra 1996 spáchal López samovraždu. Ešte pred tým išiel na poštu a speváčke do jej domu v Londýne poslal listovú bombu, v ktorej bola kyselina sírová. Po príchode domov sa za tónov jej piesní vyzliekol, oholil si obočie a hlavu, natrel si tvár zelenou a červenou farbou a potom sa zastrelil. Všetko celý čas snímala kamera. Po štyroch dňoch ho našli policajti, lebo z jeho bytu sa šíril zápach. Kontaktovali londýnsku políciu, aby upozornili na nebezpečenstvo, ktoré speváčke hrozí. Balík sa k nej našťastie nedostal a bol zneškodnený.

„Zarmútilo ma, že niekto zomrel. Nemohla som spať a klamala by som, keby som nepriznala, že ma to vystrašilo,” uviedla na margo toho v jednom z rozhovorov slávna speváčka.