Ivan Letko sa dvakrát rozvádzal: Druhá exmanželka († 74) spáchala samovraždu!

Ivan Letko (Zdroj: ČT)

BRATISLAVA - Slovensko dnes zasiahla smutná správa o náhlom úmrtí herca Ivana Letka. Herec Ivan Letko sa dvakrát rozviedol a zakaždým bol vraj iniciátorom práve on. Jeho druhou manželkou bola Tatiana Hrivnáková, ktorá len spáchala samovraždu.

Ivan Letko sa narodil 9. decembra 1934 vo Farnej pri Leviciach. Jeho otec sa zapojil do Slovenského národného povstania a Ivan Letko si doteraz pamätá, ako ho v októbri 1944 prišli zatknúť – no otcovi sa v poslednej chvíli podarilo skryť.

Ivan Letko vyrastal neskôr v Hlohovci, kde už popri štúdiu na gymnáziu pôsobil ako herec v ochotníckom divadle. "Už ako sedemnásťročný som hral starého senilného dedka v Jiráskovej hre Otec," zaspomínal si.

V roku 1956 ukončil štúdium herectva na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave, potom 10 rokov pôsobil v Divadle SNP v Martine. V roku 1967 sa stal členom činohry Novej scény v Bratislave, kde pôsobil aj ako umelecký šéf.

Na divadelných doskách stvárnil približne 150 postáv. Vynikol najmä vo výrazne vyhranených tragikomických charakteroch – Valér v Moličrovom Tartuffovi (1966), Happy v Millerovej Smrti obchodného cestujúceho (1967), Osric v Shakespearovom Hamletovi (1974), Helmer v Ibsenovej Nore (1975), Pyskuliak v Čaji u pána senátora (1976) od Ivana Stodolu, Trigorin v Čechovovej Čajke (1976), či ako Manžel v Brechtovej Malomeštiakovej svadbe (1985).

Kamila Magálová a Ivan Letko (Zdroj: RTVS)

Popri hereckej kariére bol Ivan Letko viac ako 30 rokov pedagógom na katedre herectva a réžie na bratislavskej VŠMU. Medzi jeho študentov patrili poprední slovenskí herci ako Zdena Studenková, Jozef Vajda, Anna Javorková, Ivo Gogál, Ján Kroner, Jana Oľhová, ale i jeho dcéra Hana Letková a mnohí ďalší.

Obsadzovaný umelec svoj herecký talent predviedol v desiatkach filmov. K tým najvýznamnejším patrí televízna dráma Živý bič (1966) na motív známeho slovenského románu Mila Urbana. V tom istom roku hral aj v prvej slovenskej gangster-revue Škandál v Melodias banke, ktorú nakrútil Otakar Krivánek a scenár k nej napísal Július Satinský. Objavil sa vo francúzsko-československej vojnovej dráme Muž, ktorý luže (1968) z dielne režisérskej dvojice Alain Robbe-Grillet a Martin Hollý. Otakar Krivánek obsadil Letka do svojich komédií Milosrdný čas (1976) a do trojdielneho česko-slovenského projektu Štipku soli (1977).

Ivan Letko v tomto období účinkoval väčšinou v televíznych filmoch či v záznamoch divadelných predstavení. Spomedzi nich určite stojí za zmienku filmové spracovanie románu Stefana Zweiga Amok (Martin Hollý, 1977), či záznam Shakespearovho Macbetha v réžii Vladimíra Strniska (1980). V roku 1985 hral Letko v trojdielnom filme tu musíš žiť, ktorý podľa románu Antona Baláža nakrútil Pavol Haspra. Ten istý režisér obsadil Ivana Letka aj do televíznej adaptácie klasickej komédie Petra Zvona Tanec nad plačom (1989), a tiež do známej komédie Mastný hrniec (1991) Júliusa Barča-Ivana.

Ivan Letko (Zdroj: RTVS)

Letkov nezameniteľný hlas znel na vlnách Slovenského rozhlasu a v zábavných reláciách ako napríklad Echorádio s Magdou Pavelekovou, či s Petrom Bzdúchom, s ktorým vytvorili legendárnu humoristickú dvojicu "Dôchodci na potulkách". Hlasom Ivana Letka hovorila tiež Baba Jaga v kultovej ruskej rozprávke Morozko (Mrázik, 1964).

Ani v seriálovej dobe sa sympatický herec nestratil. Zahral si v televíznych seriáloch Kutyil s.r.o. (2008), Odsúdené (2009), či v obľúbenom Búrlivom víne (2012 – 2014). "Moja herecká kariéra išla od milovníka cez intrigána a končím dobrotivým deduškom," skonštatoval Ivan Letko.

Celoživotne bol verný predovšetkým divadlu, ktoré považoval za svoju najväčšiu lásku. "Je to možno klišé, ale je to tak. Kontakt s publikom je nenahraditeľný. Keď ľudia reagujú a zatlieskajú, to je ten najkrajší honorár," vyjadril sa o svojej profesii umelec.

(Zdroj: Tv Markíza)

Herec bol dvakrát ženatý. Prvý raz sa ženil ako 22-ročný a v manželstve vydržal 31 rokov. „Akosi sme sa vzájomne opotrebovali. Dcéry vyrástli a iniciátorom rozvodu som bol ja,” povedal v minulosti pre Nový čas. V tom čase už mal vo výhľade svoju študentku Táňu Hrivnákovú mladšiu o 14 rokov. Druhé manželstvo vydržalo 15 rokov.

Herečka a vyučujúca Tatiana Hrivnáková ukončila svoj život v októbri skokom pod vlak. Pol roka predtým prišla o syna, ktorý zahynul v zahraničí pri splave.