Slovenský herec (88) prišiel o strechu nad hlavou: Trpká DOHRA po samovražde exmanželky!

V októbri minulého roku sme vás na Topkách informovali o tragickej smrti slovenskej herečky Táne Hrivnákovej. Svoj život sa rozhodla dobrovoľne ukončiť skokom pod vlak. Ako neskôr vyšlo najavo, tomuto svetu dala zbohom a vydala sa za svojím synom, ktorý nešťastne umrel v zahraničí. Nezvládla odlúčenie...

Uplynuli už viac ako 4 mesiace od jej smrti a dnes musí jej exmanžel riešiť naozaj bizarnú situáciu. Slovenský herec Ivan Letko pred 25 rokmi prepísal polovicu domu na svoju druhú manželku, teda spomínanú Táňu Hrivnákovú. A tá sa tesne pred smrťou rozhodla svoj podiel venovať charite.

„Asi budem mať preto problém, pretože ma už kontaktovali z notárskeho úradu kvôli finančnému vyrovnaniu. Neviem, ako to celé dopadne. Žeby mi sem nasťahovali nejakých bezdomovcov? To hádam nie,“ zažartoval pre Plus 7 dní.

Ale čo bude teraz herec robiť? Plánuje odísť do seniorského centra. Podľa informácií týždenníka má už rezervovanú garsónku s balkónom. „Nemám s tým vôbec problém, pretože tam nebudem ako niekto odložený a nepotrebný v ústave. Už existujú aj veľmi pekné domovy,“ objasnil.

Lúčiť sa s domovom, ktorý sa nachádza na dedine v okrese Senec, mu bude zrejme veľmi zaťažko. Má tam veľa svojich vecí. „Naozaj neviem, ako vyselektujem to, čo si vezmem so sebou. Určite časť kníh, ktoré som si obľúbil a ku ktorým sa rád vraciam, a tiež zopár obrazov. Nábytok až takú cenu nemá,“ vysvetlil. To, ako to dopadne s domom, o ktorý sa stará sám, je na teraz otázne a všetko ukáže až čas.