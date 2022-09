Náhla smrť ikony: Julo Viršík by mal 58 rokov

Julo Viršík sa narodil 7. septembra 1964. Jeho profesionálny život bol spätý najmä s rozhlasovým éterom. Prácu s mikrofónom začal spoznávať v Slovenskom rozhlase, v ktorom pôsobil už počas štúdia žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Najskôr to bola redakcia Pozor zákruta a potom vysielanie pre mládež s názvom Rádio Elán.

V roku 1991 prešiel do vznikajúceho rádia Rock FM, kde mal vlastnú reláciu s hitparádou pesničiek.



"S Julom stráca slovenský éter a aj naša hudba ikonu. Doslova. Sú hlasy a relácie, na ktorých vyrastáte, dospievate a ktoré sú súčasťou vášho života. Osobne som Jula najprv vnímal ako poslucháč, obdivoval som jeho, aj kolegov v rádiu Rock FM a neskôr, ako jeho kolega, som s ním často diskutoval o slovenskej hudbe a navzájom sme sa veľmi informačne obohacovali," povedal pre TASR jeho dlhoročný kolega, moderátor RTVS Roman Bomboš.

Galéria fotiek (6) Julo Viršík

Zdroj: Radio Expres

Zo Slovenského rozhlasu odišiel Julo Viršík do Rádia Koliba, ktoré sa neskôr premenovalo na Rádio Okey. Do Slovenského rozhlasu sa opäť vrátil v roku 2014. Tentoraz moderoval reláciu Naša hudba, v ktorej predstavoval aktuálnu domácu hudobnú produkciu a prinášal rozhovory s hosťami o domácej hudobnej scéne. Po roku prešiel do rádia Expres, v ktorom moderoval reláciu Twentyfive.



Julo Viršík využíval popri moderovaní svoje bohaté skúsenosti aj ako organizátor hudobných festivalov a zviditeľnil sa tiež ako člen poroty súťaže Slovensko hľadá SuperStar.



"Klobúk dolu pred tým, čo urobil pre slovenských interpretov. Organizoval festivaly a podujatia, na ktorých účinkovali, hľadal nové talenty a dával im priestor, rozbiehal u nás SuperStar, v hitparáde aj vo vysielaní robil z pesničiek hity, doslova. Bol to on, ktorý z pesničky Mandarinka Darinka urobil kult jednej generácie. A navyše to všetko so šarmom a vždy s dobrou náladou. Odchodom Jula stratilo Slovensko nenapodobiteľný hlas, optimizmus a energiu, ktorú posúval cez mikrofón poslucháčom," hovorí o známom moderátorovi Julovi Viršíkovi jeho kolega Roman Bomboš, pre ktorého bol jeho odchod "nečakaný a šokujúci".

Galéria fotiek (6) Zdroj: TASR

Julo Viršík zomrel 26. mája 2021 po náhlej srdečnej príhode. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou so súhlasom rodiny vydal po jeho smrti vyhlásenie: „V prípade úmrtia pána Júliusa Viršíka bola vykonaná pitva. Závery pitvy preukázali vážne cievne postihnutie srdca z chorobných príčin, dôsledkom ktorých došlo k zlyhaniu srdca.”

Jeho smrť zasiahla najmä manželku Adrianu a dcéru Ninu. „Koľko bolesti môže človek uniesť?” napísala vdova na sociálnej sieti Facebook. „Povedz mi, ako budem bez teba žiť?” vyslovila otázku aj smerom k Julovi, o ktorého navždy prišla.