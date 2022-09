Ben Cristovao vo filme s hollywoodskymi hviezdami: PADOL NA RIŤ… Toto si bude pamätať do konca života!

PRAHA - Mladý spevák angolského pôvodu Ben Cristovao (35), všetkým dobre známy vďaka speváckej súťaži Superstar, sa ocitol na filmovom plátne medzi hollywoodskymi hercami, ako sú Michael Caine (89), Ben Foster (41), či Til Schweiger (58). No kto by to bol naňho povedal?! On sám nemôže tomu uveriť a ten zážitok si bude pamätať navždy. Keď ich zbadal, doslova išiel k zemi a...

Pred pár dňami sa v Prahe konala celosvetová, dlho očakávaná premiéra filmu Ján Žižka od českého producenta a režiséra Petra Jákla. Dobový film o národnom vojvodcovi z Trocnova Jánovi Žižkovi vychádza z českej kinematografie, no bezpochyby sa môže rovnať so zahraničnými celovečernými titulmi, keďže už len samotné obsadenie je vyskladané naozaj z áčkových hercov. Hlavného hrdinu stvárnil Ben Foster a vo filme si zahral aj oskarový Michael Caine.

Galéria fotiek (12) Režisér Petr Jákl s hercami

Zdroj: Pavol Bega

S profesionálnymi hercami sa na pľaci stretol aj český spevák Ben Cristovao. Tomu sa hovorí zážitok na celý život. Hoci Ben je primárne hudobník a spevák, pošťastilo sa mu zahrať si naozaj so zvučnými menami a sám tomu nemôže uveriť.

„Všetko to tak nejako prišlo z ničoho nič a som dostal správu, že by som sa mal zastaviť na jednom kastingu a si hovorím, prečo práve ja. Zo začiatku som nevedel, čo sa bude diať a akú rolu dostanem,“ povedal zaskočený spevák na premiére filmu pre Topky.sk

Galéria fotiek (12) Zdroj: Profimedia

Takáto príležitosť a šanca prichádza často len raz za život a niekedy úplne náhodne. Zjaví sa ako blesk z jasného neba. Ben sa chopil príležitosti a išiel do toho.

„Až neskôr som zistil, o čo ide a kto tam bude hrať. Ja som vôbec nevedel. Som si povedal ok, tak Ján Žižka, poďme do toho a potom som sa až dopočul, že tam bude Ben Foster, ktorého ja som mal reálne rád už predtým a potom zistím, že tam hrá aj Michael Caine a to už som padol na riť a ležal na zemi,“ zaspomínal si Ben na to, keď sa dozvedel, s kým bude na pľaci.

Pre Bena to bola jeho prvá väčšia filmová rola a ako nám sám prezradil, zo začiatku mal pochybnosti, či to vôbec zvládne, keďže je hudobník s herectvom nemá až také skúsenosti. „Hral som v nejakých českých seriáloch a potom som hral sám seba v jednom tanečnom filme, ale toto bola pre mňa premiéra. Rozhodne byť v takom veľkom dobovom filme, pod ťažkým mejkapom, v kostýme a extrémne hrať charakter, ktorý je diametrálne odlišný od toho, čo som ja a dúfam, že to dopadlo v pohode,“ popísal Ben svoju prvú väčšiu hereckú postavu.

Bena všetci registrujú ako sympatického, mladého, milého týpka s krásnou tváričkou, ktorý je obletovaný fanúšičkami... No v historickom diele stvárnil naozaj drsný charakter, presný opak toho, kým je. Aj keď nemá zďaleka toľko skúseností, ako jeho hereckí kolegovia, vo filme sa nestratil a svojej roly sa zhostil so cťou. Aj vďaka celkovému strihu a post-produkcii zapadol do tohto počinu a rozhodne sa nemá za čo hanbiť.

Ako to na slávnostnej premiére filmu vyzeralo, si môžete pozrieť v galérii nižšie.