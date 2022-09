Slovenský herec oslavuje: Týmto "nasiera" mnoho ľudí!

BRATISLAVA - Dnes má okrúhlu šesťdesiatku herec Ivan Vojtek, ktorý je známy svojím optimistickým prístupom k životu. Ako hovorí, naserie tým toľko ľudí, že to stojí za to!

Ivan Vojtek sa narodil 8. septembra 1962. Po gymnáziu išiel študovať herectvo, VŠMU ukončil v roku 1985.

Už pred koncom štúdia ale pôsobil v Divadle Andreja Bagara v Nitre, neskôr prestúpil na bratislavskú Novú scénu. Niekoľko rokov pôsobil na voľnej nohe a teraz je už od roku 2011 súčasťou Slovenského národného divadla.

V televízii sa začal objavovať od roku 1981, zahral si v mnohých inscenáciách, napríklad Noc pred Kračúnom, Prorok Rak, Čarovné kresadlo, Romulus Veľký, Gendúrovci. Objavil sa aj v rozprávke Dlhý, Široký a Bystrozraký, či vo filme ... kone na betóne.

Galéria fotiek (3) Andrej Mojžiš, Ivan Vojtek a Zuzana Kronerová

Zdroj: RTVS

Ivan Vojtek si zahral aj v seriáloch, napríklad Bakalári, Škriatok, Divoké kone, Mária Terézia, Delukse.

Herec je známy svojím optimistickým prístupom k životu. „Ráno po zobudení sa ako prvé usmejem, potom zistím, či ma niečo nebolí, keď zistím, že bolí, poviem si, super – žijem. To je úžasné v tomto veku a Matke Božej a najvyššiemu poďakujem, že mi bolo dovolené ráno vstať do nového, verím, že úspešného, tvorivého a pekného dňa. Povinšujem to vždy aj celej rodine, takže sa od rána usmievam. Nevyriešim tým samozrejme všetky svoje problémy, ale naser... toľko ľudí, že to stojí za to (smiech),” povedal v nedávnom rozhovore pre Netky.