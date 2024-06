Kukura po zdravotných problémoch v spoločnosti: Išiel si užiť VEĽKOLEPÝ koncert!

Juraj Kukura s manželkou Táňou (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Včera sa hlavné mesto Slovenska ponorilo do hudobných hitov legendárneho speváka Stinga (72). Jeho šou si prišlo užiť aj mnoho známych Slovákov. Medzi nimi aj herec Juraj Kukura (77). Ten do spoločnosti zavítal po zdravotných problémoch.

Anglický muzikant Sting včera vystúpil v Bratislave. Spevák je na Slovensku už ako doma, keďže tu bol veľakrát. Jeho hity ako English man in New York alebo Shape of my heart, pozná každý, a tak nebolo prekvapením, keď na jeho veľkolepý koncert zavítalo mnoho ľudí. 17-násobný držiteľ ceny Grammy tak zaplnil bratislavský zimný štadión. Medzi stovkami ľudí sa nachádzali aj známe tváre zo sveta šoubiznisu.

Peter Kočiš a Michal Hudák napríklad vyvetrali svoje partnerky. No a do spoločnosti zavítal aj Juraj Kukura s manželkou Táňou. Herca pritom iba prednedávnom sužovali vážne zdravotné problémy. No ale vyzerá to tak, že s jeho stavom je už opäť všetko v poriadku, keďže si vyšiel medzi ľudí a rovno si to namieril na takú obrovskú udalosť. Všetky fotky z príchodov na koncert nájdete v galérii vyššie.

