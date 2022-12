Verešová je PRIPRAVENÁ na dcérinho FRAJERA: Má tam veľkú posteľ!

Andrea Verešová si na najnovšie fotenie svojej značky prizvala aj dcéru Vanessu. Tá má 15 rokov a rastie z nej pôvabná slečna.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram AV

Okrem nej má modelka ešte 13-ročného syna Daniela. „Aj keď vyzeráme ako rodina zo žurnálu, tak mi niekedy vedia rupnúť nervy,” priznala Andrea pre extra.cz. A hneď pridala aj radu, ako si to doma nastaviť. „Je dobré mať rešpekt, pretože sú isté hranice, ktoré by sa nemali prekračovať, a ja hovorím, že u detí je to podobné ako u zvieratiek. Do určitého času by sa mali naučiť pravidlá a hranice, aby potom vedeli, čo sa patrí a mali vzorce slušného správania,” vyhlásila brunetka.

Zdá sa však, že ohľadom prípadného nápadníka svojej dcéry by prísna vôbec nebola. „Zatiaľ sme to neriešili, ale všetko je raz po prvýkrát. Prvé fotenie, prvá kampaň a na tú prvú lásku som veľmi zvedavá a teším sa na to,” uviedla s úsmevom. To však nebolo všetko!

Ako Verešová doplnila, Vanesse aktuálne zariaďovali novú izbu. „Má tam veľkú posteľ, takže keď k tomu príde, tak je pripravená na návštevu, to už jej potom nebudeme môcť niečo veľmi zakazovať,” vyjadrila sa Andrea.