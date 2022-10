Verešová neustále (polo)NAHÁ: Mám čo ukazovať a... EŠTE NEKONČÍM!

Andrea Verešová sa stala Miss Slovensko v roku 1999, teda pred 23 rokmi. Odvtedy sa vydala, porodila dve deti... Čo sa ale nezmenilo, je jej figúra modelky. „Nechcem sa stále opakovať, ale sú to gény, pravidelný pohyb a samozrejme odriekanie v jedle. A keď sa k tomu pridá spokojnosť v manželstve a radosť zo života, ide to samé,” uviedla pre Blesk.

A brunetka sa svojou postavičkou neustále chváli. Jej Instagram, je plný fotografií, kde toho na sebe nemá veľa, kde provokuje dráždivými pózami, alebo je aj úplne nahá a zakrýva si len to najnutnejšie.

Mnohí sú jej fotografiami nadšení, iní ju kritizujú. Andrea si z toho ale nič nerobí a v odhaľovaní ju nezastaví ani zvyšujúci sa vek. „Som už na to zvyknutá. Je to súčasť mojej práce a keď je čo ukázať, tak prečo nie. Ak budem mať čo ukázať v päťdesiatke, tak to ukážem,” vyhlásila rozhodne.