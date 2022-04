Vyše 40 rokov hereckej kariéry a náhly zvrat: Koniec?!

Alec Baldwin sa narodil 3. apríla 1958 na Long Islande v americkom štáte New York do rodiny profesora histórie a sociológie. Zo štvorice bratov bol najpriebojnejší.

Študoval právo a politické vedy na George Washington University. Po dvoch rokoch štúdium prerušil a jeho kroky smerovali na New York University, na ktorej bol poslucháčom odboru dramatické umenie. Zároveň navštevoval herecké kurzy u Lee Strasberga, Miry Rostovovej a Elain Aikenovej.

Svoju profesionálnu hereckú kariéru začal v televízii, kde účinkoval v seriáloch The Doctors (Lekári, 1980 – 1983), Cutter to Houston (1983) a Knots Landing (1984 – 1985). Vo filme debutoval v postave Bucka v čiernych komédiách Forever, Lulu (Navždy, Lulu 1987) v réžii Amosa Kolleka a Beetlejuice (1988) v réžii Tima Burtona.

Galéria fotiek (5) Alec Baldwin, Shelley Hack a Jim Metzler

Zdroj: MGM

Pri nakrúcaní filmu The Marrying Man (Muž na ženenie,1991) sa po jeho boku objavila americká herečka Kim Basinger, známa z erotickej snímky Nine 1/2 Weeks (9 a 1/2 týždňa, 1986). Neskôr sa stala jeho manželkou a má s ňou dcéru Ireland. Manželstvo sa po deviatich rokoch neslávne rozpadlo a rozvod hereckého páru často plnil stránky bulváru. V roku 2008 herec uverejnil knihu o svojej osobnej skúsenosti s rozvodom a zápasom o opatrovníctvo dcéry.

Alec Baldwin bol hviezdou amerického komediálneho seriálu 30 Rock, za ktorý dostal niekoľko uznávaných cien. V roku 2004 prijal rolu vo filme The Last Shot (Posledný výstrel, 2004) s Matthewom Broderickom a biografickej dráme The Aviator (Letec, 2004) v réžii Martina Scorseseho. Hral aj v rodinnej komédii It's Complicated (Nejako sa to komplikuje, 2009) s Meryl Streep v hlavnej úlohe.

Galéria fotiek (5) Meryl Streep a Alec Baldwin

Zdroj: Universal Pictures

Milión dolárov (794.000 eur) venoval Baldwin v roku 2012 Newyorskej filharmónii iba niekoľko dní po svojom druhom sobáši s mladou 28-ročnou cvičiteľkou jógy Hilariou Thomasovou.

Začiatkom augusta 2013 prišla do slovenských kín snímka Blue Jasmine (Jasmínine slzy) od režiséra a scenáristu Woodyho Allena. Vo filmovej novinke divákom predviedol, čo sa stane, keď bohatá, arogantná Newyorčanka stratí všetky peniaze. V americkej komediálnej dráme exelovali Alec Baldwin a Peter Sarsgaard.

Médiá vo februári 2018 priniesli správu o tom, že Alec Baldwin dokáže presvedčivo stvárniť amerického prezidenta Donalda Trumpa, jeho vystúpenie v americkom televíznom programe Saturday Night Live pomýlilo noviny v Dominikánskej republike, ktoré si mysleli, že je to Trump. Samotný americký prezident Donald Trump kritizoval spôsob, akým ho program Saturday Night Live parodoval. Uviedol, že Baldwinovo časté stvárňovanie jeho osoby "smrdí".

V posledných rokoch účinkoval Baldwin vo filmoch ako Zrodila sa hviezda, Mission: Impossible, BlackKklansman, Rodičia na ťahu, Férovka a napríklad v seriáloch Will a Grace či Dr. Death.

Galéria fotiek (5) Alec Baldwin a Tom Cruise

Zdroj: Paramount

V októbri 2021 však pri nakrúcaní filmu Rust omylom zastrelil kameramanku. Baldwin si nie je vedomý toho, že by potiahol kohútik a necíti sa za tragédiu zodpovedný. "Zabil by som sa, ak by som sa domnieval, že za to som zodpovedný, a to nehovorím ľahkomyseľne," povedal herec v rozhovore s moderátorom Georgom Stephanopoulosom koncom minulého roka.

Herec sa domnieva, že nebude obvinený z trestného činu, no na otázku, či by napriek tomu incident mohol znamenať koniec jeho kariéry, odpovedal: "Mohol by byť." V tom čase mal síce zazmluvnené nakrúcanie ďalšieho filmu... "Ale povedal som si: Chce sa mi po tomto nejako veľmi pracovať?" Pred pár dňami sa však objavili správy, že herec vyvíja snahy, aby mohol dokončiť práve osudný western.

Hereckej kariéry sa tak nakoniec predsa len rozhodol nevzdať. Dokonca ide podľa najnovších informácií nakrúcať rovno dva talianske filmy, ktoré produkuje so svojím bratom. Fotografovia ho v týchto dňoch zachytili v rímskom bare so scenármi.

Veľkou podporou v ťažkých chvíľach mu je jeho manželka Hilaria a jeho deti. Ako tento týždeň oznámila, dočkajú sa ďalšieho potomka. „Po mnohých vzostupoch a pádoch počas uplynulých rokov máme jeden vzrušujúci vzostup a obrovské prekvapenie. Tento rok, na jeseň, k nám príde ďalší Baldwinito,” napísala k dojemnému rodinnému videu.

Dvojica má spolu 6 ratolestí, a to dcérku Carmen Gabrielu (8), synov Rafaela Thomasa (6), Leonarda Angela Charlesa (5), Alejandra Davida (3), Eduarda Pao Lucasa (1,5) a najmladšiu dcérku Mariu Luciu Victoriu (1), ktorú priviedla na svet náhradná matka.