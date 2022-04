Známy hollywoodsky herec: Žiadny rozvod, ale... 26 rokov žil s inou ženou!

Amerického herca Spencera Tracyho považovali kritici i diváci v polovici 20. storočia za najlepšieho herca Hollywoodu. Aj keď sa on sám nepovažoval za žiadneho krásavca, publikum dokázal zaujať nevtieravým humorom, úprimnosťou a mužnosťou. Počas hereckej kariéry bol deväťkrát nominovaný americkou filmovou akadémiou na Oscara. Dvakrát toto ocenenie aj získal.

Spencer Tracy sa narodil 5. apríla 1900 v Milwaukee, štáte Wisconsin v Spojených štátoch amerických (USA). Ako malý sa často bil, v škole mal problémy, tak ho rodičia poslali do jezuitskej školy. Ovplyvnený jej atmosférou sa rozhodol pre dráhu kňaza.

Začala sa však prvá svetová vojna a Tracy narukoval k námorníctvu. Bojov sa priamo nezúčastnil, bol totiž zaradený do Northwesternskej vojenskej akadémie a neskôr študoval aj na Ripon College vo Wisconsine. Tu ho oslovilo dramatické umenie a rozhodol sa pre herectvo. Od roku 1922 študoval na americkej akadémii umení v New Yorku.

Príležitostne dostával malé úlohy na Brodwayi. Pre film ho objavil režisér John Ford. Od roku 1930 začal pravidelne nakrúcať filmy v spoločnosti 20th Century Fox. V dobrodružných snímkach hrával gangstrov a drsných chlapíkov, pretože nevynikal fyzickou krásou. Zlom v jeho hereckej kariére nastal v roku 1935, keď podpísal zmluvu s MGM, lebo už v roku 1936 získal svoju prvú nomináciu na Oscara za film San Francisco a v nasledujúcich dvoch rokov sa stal víťazom v kategórii najlepší herec v hlavnej úlohe za filmy Captains Courageous (Statoční kapitáni, 1937) a Boys Town (1938).

V 40. rokoch 20. storočia bol Tracy hlavnou hviezdou spoločnosti MGM. Spolu s hereckou kolegyňou Katharine Hepburn nakrútil najlepšie filmy svojej kariéry: Woman of the Year (Žena roku, 1942), Keeper of the Flame (1942), The Seventh Cross (Siedmy kríž, 1944), Without Love (1945), State of the Union (Vládne prehlásenie, 1948) či Adam's Rib (Adamovo rebro, 1949).

Z hereckej dvojice Tracy a Hepburn sa stal divácky fenomén. Partnermi boli aj mimo plátna, napriek tomu, že Tracy bol ženatý a mal dve deti. S manželkou, tiež herečkou Louise Treadewell, zostal vo formálnom zväzku až do svojej smrti. Hoci v roku 1933 hovorili o rozvode aj s médiami, nakoniec žiadny neprebehol, no herec rodinu opustil a stýkal sa s inými ženami. Od roku 1941 bol potom v partnerskom zväzku s Katharine.

Počas manželstva ho postihlo viacero životných kríz, ktoré nezvládal a zaháňal ich alkoholom. Citové vypätie ho dohnalo k depresiám a chronickej nespavosti. Liekmi a alkoholom si zničil pečeň a obličky.

Od roku 1955 sa stal hercom na voľnej nohe, nakoľko mu skončila zmluva s produkčnou a distribučnou spoločnosťou MGM. Postupne sa prepracoval do úloh charakterných intelektuálov: Bad Day at Black Rock (Čierny deň v Black rock, 1955), The Old Man and the Sea (Starec a more, 1958), Inherit the Wind (Kto seje vietor, 1960), alebo Judgment at Nuremberg (Norimberský proces, 1961).

Začiatkom 60. rokov vážne ochorel a zahral si už iba v jednom filme Guess Who's Coming to Dinner (Hádaj, kto príde na večeru, 1967). Zomrel 17 dní po natočení posledného záberu. Výkon v úlohe otca mu priniesol deviatu nomináciu (in memoriam) na Oscara. Spencer Tracy zomrel 10. júna 1967 v Beverly Hills v Kalifornii.