Ikonický detektív Kojak: Aha, ako vyzeral s vlasmi!

Telly Savalas sa narodil 21. januára 1922 v New Yorku. Jeho rodičia boli grécki imigranti, no spoznali sa až v USA. Keď ako dieťa nastupoval do školy, hovoril iba grécky.

Po skončení strednej školy pracoval ako plavčík. V roku 1941 nastúpil do armády. Po zranení pri nehode a dlhom zotavovaní nastúpil do armádneho vzdelávacieho inštitútu, kde študoval rozhlasovú a televíznu produkciu. Neskôr získal titul zo psychológie.

Po vojne pracoval v rádiu a tiež ako režisér televíznych správ. O herectvo sa nijako nezaujímal. Raz bol však požiadaný, aby odporučil televízii herca, ktorý dokáže hovoriť s európskym prízvukom. Odporučený kamarát ale nakoniec nemohol úlohu vziať, a tak ho Savalas zaskočil. zahral si v troch epizódach seriálu Armstrong Circle Theatre.

Tellyho potom začali obsadzovať do vedľajších televíznych úloh a v roku 1961 prišiel aj filmový debut Mad Dog Coll. Kolegovi Burtovi Lancasterovi sa ako herec zapáčil natoľko, že ho odporučil aj do filmu The Young Savages.

Už v nasledujúcom roku bol Savalas nominovaný na Oscara za vedľajšiu úlohu vo filme Birdman of Alcatraz. V snímke sa ešte objavil s vlasmi, i keď bolo zjavné, že trpí ich ustupovaním a pomaly plešatie.

V roku 1965 však uzrela svetlo sveta snímka Najväčší príbeh všetkých čias, kde si zahral Piláta. Práve kvôli tejto úlohe si hlavu úplne vyholil. A tento imidž sa mu zapáčil natoľko, že pri ňom zostal už do konca svojho života.

Savalas sa objavil napríklad aj vo filmoch Mys hrôzy, Čingischán, Bitka v Ardenách, Tucet špinavcov, Dobrý deň, pani Campbellová, V službách Jej veličenstva, The Assassination Bureau, Mackenovo zlato, Kellyho hrdinovia, Brutálne mesto, Inside Out, Kozorožec 1.

Jeho najznámejšou postavou je však seriálový poručík Theo Kojak. Vyšetrovateľa vrážd hral 6 rokov. Jeho mladší brat George si v seriáli zahral detektíva Stavrosa.

V roku 1988 hercovi diagnostikovali rakovinu močového mechúra. Telly Savalas zomrel na komplikácie spojené s touto chorobou 22. januára 1994.