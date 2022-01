Česká herečka sa vydala za kolegu: Žiadna láska na prvý pohľad, ale potom...

Věra Tichánková zomrela 9. januára 2014 a jej muž zostal po vyše 60 rokoch osamotený. V nebi sa stretli v júli 2020.

Zdroj: Dalibor Puchta / CNC / Profimedia

Spoznali sa v divadle v Jihlavě, keď mala Věra 26 rokov a Jan 21. Podľa českých médií nešlo o lásku na prvý pohľad, no Tichánkovej sa páčil jeho zmysel pre humor a nakoniec ju predsa len pozval na rande.

Išli do cirkusu, no strhla sa obrovská búrka. Podľa portálu Život v Česku sa herečka schúlila svojmu kolegovi do náručia a preskočila iskra. „Vystúpenie prerušili a ja som odprevádzal Věru pod dáždnikom domov. A ráno sme išli na skúšku už bez dáždnika. A bez dáždnika alebo s dáždnikom nám to vydržalo 64 rokov,” uviedol herec v roku 2012.

Zdroj: ČT

Věra Tichánková sa narodila 7. decembra 1920 v obci Žarnovická Huta na Slovensku v rodine úradníka Štátnych lesov. Jej otec bol veľký milovník divadla a neskôr filmu. Ešte počas Věrinho detstva sa presťahovali do Česka.

Vo filme sa prvýkrát objavila v roku 1958 v snímke Touha režiséra Vojtěcha Jasného. Na divadelné dosky sa však dostala už ako 20-ročná, aj keď štúdium na pražskom konzervatóriu nedokončila.



Za protektorátu bola aktívna v protinacistickom odboji a dva roky ju nacisti väznili v Terezíne a neskôr v Drážďanoch, kde prežila veľký spojenecký nálet.



Po vojne začínala v Horáckom divadle v Jihlave, kde sa zoznámila s manželom Janom Skopečkom. Do Prahy už išli spolu.

Zdroj: ČT

Televízni diváci si ju pamätajú zo seriálov Hospoda či Byli jednou dva písaři, kde sa objavila po boku Miroslava Horníčka a Jiřího Sováka. Objavila sa aj v televíznych seriáloch Chalupáři, Bakaláři, Četnické humoresky, Malý pitaval z velkého města či Kriminálka Anděl a vo filmoch režiséra Zdeňka Trošku Kameňák. Hrala aj vo filme Ať žijí duchové! V roku 2002 dostala divadelnú Thaliu za celoživotné dielo.



Věra Tichánková zomrela 9. januára 2014. Herečka mala dlhodobé zdravotné problémy a prekonala ťažký zápal pľúc. Zomrela vo fakultnej nemocnici na Kráľovských Vinohradoch.

Zdroj: ČT