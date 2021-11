Tento herec sa dvakrát oženil s Elizabeth Taylor: Premrhal svoj talent!

Richard Burton, vlastným menom Richard Walter Jenkins, sa narodil 10. novembra 1925 v juhowaleskom Pontrhydyfene vo Veľkej Británii. Bol synom uhliara, narodil sa ako dvanáste z trinástich detí.

Vo veku dvoch rokov prišiel o matku a otec alkoholik sa nedokázal o rodinu postarať. Výchovy malého Richarda sa ujala o dvadsať rokov staršia sestra Cecilia s manželom. Pätnásťročný musel opustiť školu a zamestnal sa ako pomocník v galantérii. Vďaka účinkovaniu v centre pre mladých sa vrátil na strednú školu, kde si ho všimol učiteľ a producent BBC Philip Burton, ktorý v ňom objavil umelecké vlohy. Richarda si neskôr adoptoval, dal mu aj svoje priezvisko Burton a pomohol mu dostať sa na prestížnu britskú Oxfordskú univerzitu.



Už počas štúdií na seba mladík upozornil najmä úlohami v hrách Williama Shakespearea. V divadle debutoval v roku 1945 a jeho prvým filmom bol The Last Days of Dolwyn (Posledné dni v Dolwyne, 1949). Na konci 50. rokov minulého storočia sa stal uznávaným hercom tzv. novej vlny.

Zdroj: 20th Century Fox

Chýr o výbornom hercovi sa dostal až do mekky amerického filmového priemyslu Hollywoodu, kde sa po prvý raz predstavil vo filme My Cousin Rachel (Moja sesternica Rachel, 1952. Napriek svojim presvedčivým hereckým výkonom nikdy nezískal filmového Oscara, aj keď je jedným z rekordérov v nomináciách na toto ocenenie (7x). Britskí kritici do neho vkladali veľké nádeje, ale jeho holdovanie alkoholu zapríčinilo, že očakávania nesplnil a sklamal aj mnoho svojich kolegov. Do manželského zväzku vstúpil Richard Burton päťkrát. Jeho prvou ženou bola herečka Sybil Williamsová, s ktorou si padli do oka pri nakrúcaní jeho prvého filmu. Mali spolu dcéry Kate a Jessicu. Počas manželstva so Sybil sa Burtonova rodina presťahovala do švajčiarskeho Céligny v ženevskom kantóne. Dôvodom boli vysoké dane a náklady na bývanie vo Veľkej Británii.

Burton bol jedným z tých, ktorí mali to šťastie zahrať si v roku 1963 v dovtedy najdrahšom filmovom projekte štúdia Fox s názvom Cleopatra (Kleopatra).

Zdroj: 20th Century Fox

Pri jeho nakrúcaní stretol aj svoju osudovú partnerku Elizabeth Taylorovú. Po slávnej Kleopatre nasledovalo viac ako desaťročné spoločné manželstvo. Rozviedli sa v roku 1974, no o rok neskôr sa na jeden rok znova zosobášili. Spoločne si adoptovali malé nemecké dievčatko Mariu, ktorá dostala priezvisko po známom hercovi.

Pred Kleopatrou natočili najprv prvý spoločný britský film The V.I.P.s (Vplyvní ľudia, 1963) a vtedy sa začala ich bláznivá láska. Bili sa a milovali. Spočiatku medzi nimi panovalo nepriateľstvo, ktoré sa rýchlo zmenilo na vášnivú lásku. Ich najväčším úspechom bol film Who's Afraid of Virginia Woolf? (Kto sa bojí Virginie Woolfovej?, 1966), za ktorý Liz Taylorová získala Oscara a Richard Burton bol na neho nominovaný, obaja za najlepšieho herca v hlavnej úlohe.

Zdroj: Warner Bros.

Po druhom rozvode s Liz Taylorovou sa Burton oženil štvrtýkrát, jeho manželkou sa v roku 1976 stala Susan Huntová, ktorú spoznal v divadle a kvôli nemu sa rozviedla so známym pretekárom Formuly 1 Jamesom Huntom. Vydržali spolu šesť rokov. V roku 1983 si ako piatu v poradí zobral Burton za manželku Sally Hayovú, mladú asistentku produkcie a rozdelila ich až náhla smrť herca v roku 1984.

V roku 1970 britská kráľovná udelila Burtonovi titul Commander of the Order of the British Empire (CBE) a zdalo sa, že je na ceste k absolútnym výšinám. Smrťou staršieho brata Ifora v roku 1972, ktorého si slávny herec vážil a rešpektoval, sa však začali stupňovať Burtonove problémy s alkoholom.

V poslednom roku života dokončil adaptáciu Orwellovho románu 1984 a rok predtým televízny film Alice in Wonderland (Alica v krajine zázrakov, 1983). Pripravoval sa na hlavnú úlohu v pokračovaní vojnového filmu The Wild Geese (Divoké husi), ale k tejto práci sa už nedostal, pretože nečakane zomrel.

Zdroj: ITC

Nemal ešte ani 59 rokov, keď 5. augusta 1984 náhle zomrel na krvácanie do mozgu. Silný fajčiar, ktorý vyfajčil niekedy až sto cigariet denne, bol od mladého veku aj konzumentom alkoholu a tohto zlozvyku sa nezbavil do smrti. Pravdepodobne aj to urýchlilo jeho skorý odchod z tohto sveta. Richard Burton zomrel vo švajčiarskom meste Céligny.