Toto by ste od Františka Kovára nečakali: Vynadal kolegyni a... Skopol ju z javiska!

BRATISLAVA - Hoci František Kovár pôsobí ako džentlmen, aj on má na konte pár šťavnatých nadávok. Tú v rámci predstavenia voči Gabriele Dzuríkovej by si ešte aj odpustil, ale to, že ju nechtiac skopol z javiska, si bude navždy vyčítať.

František Kovár sa narodil 14. novembra 1946 v Bratislave. Po absolvovaní štúdia na bratislavskej Vysokej škole múzických umení získal angažmán v Divadle Andreja Bagara v Nitre, odkiaľ prestúpil na bratislavskú Novú scénu. Profesionálnym vrcholom sa však stali jeho výkony v Činohre SND, kde vystupoval už ako študent.

Od roku 1987 stvárnil na doskách Slovenského národného divadla desiatky rôznorodých postáv. František Kovár sa predstavil v svetoznámych tituloch ako sú napríklad Hamlet, Cyrano z Bergeracu, Kráľ sa zabáva, Skrotenie zlej ženy, Úklady a láska, Amadeus, Bratia Karamazovovci či Madame Bovary. Aktuálne účinkuje v predstaveniach Nevesta hôľ, Rivers of Babylon alebo vo veselohre Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch.

Hoci je Kovár považovaný za distingvovaného džentlmena, v divadelnom prostredí sa nevyhol ani hrubému slovníku. V minulosti napríklad, keď ako herci za každú nadávku prispievali pokutou do zaváraninovej fľaše a neskôr si za príspevky urobili hostinu. „Aj ja som si občas schuti pustil hubu na špacírku, lebo som tiež chcel do fľaše niečo dať,” prezradil kedysi pre Pravdu.

Nadávkam sa nevyhol ani na samotnom javisku. „Napríklad, keď sme hrali s Gabikou Dzuríkovou profesora a študentku, ktorá ho podrazila, zničila mu kariéru, mal som na konci také slovo. Povedal som jej: „Teba by som sa nedotkol ani trojmetrovou železnou tyčou, ty p..a.“ A kopol som ju do zadku,” naznačil dej predstavenia. Lenže raz sa to akosi zvrtlo. „Raz sa stalo, že Gabika zle stála, len na jednej nohe, a zrazu mi zmizla z očí, spadla z javiska. Diváci si mysleli, že to tak má byť, len ja som zostal zarazený. Videl som najprv Gabikine prsty, ako sa dvíha na rukách a potom sa celá vyšvihla späť ako dobrý športovec. Na toto do smrti nezabudnem, nielenže som nadával, ale ešte som aj kolegyňu skopol z javiska,” zaspomínal si v rozhovore.

Zdroj: SND/Filip Vančo

Kariéra vyhľadávaného herca sa rozšírila aj na filmové plátno a televízne obrazovky. Medzi inými si zahral v životopisnej snímke Život na úteku (1975), v kriminálke Šepkajúci fantóm (1975), v drámach Zlatá réva (1977), Sneh pod nohami (1978) a Noční jazdci (1981), v psychologickej snímke Mŕtvi učia živých (1983) alebo v komédii Záhrada (1995).

Z jeho televíznej filmografie treba spomenúť historický seriál Parížski mohykáni (1971), kultovú Tisícročnú včelu (1983), ale aj snímky Don Carlos (1986), Adolf Eichmann (1988), Jahňa chudobného (1992), Na Bukvovom dvore (1993) alebo Priateľstvá padajúceho lístia (1998). V posledných rokoch sa objavil v populárnych televíznych seriáloch Chlapi neplačú (2013), Tajné životy (2014), Mamon (2015), Zoo (2016), Červené pásky (2020), Nemocnica (2021).

Zdroj: Tv Joj