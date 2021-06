Vondráčkovej (74) postavička nie je zadarmo: Takto sa udržiava vo forme!

Helena Vondráčková sa narodila 24. júna 1947 v Prahe, detstvo prežila v Slatiňanoch neďaleko Chrudimi. Hru na klavíri sa začala učiť doma pod vedením otca, potom pribudol aj spev u profesora Karenina. Neskôr absolvovala tanečnú školu u Franka Towena.

O speváckej dráhe rozhodlo jej víťazstvo 27. apríla 1964 v speváckej súťaži Hľadáme nové talenty, kde spievala pieseň The Man I Love. Nasledovalo pozvanie od dirigenta Josefa Vobrubu, s jeho Tanečným orchestrom Československého rozhlasu nahrala 3. septembra 1964 prvú skladbu, americký tradicionál Red River Valley s českým textom Iva Fischera pod názvom Červená řeka. Vďaka nej sa dostala do rozhlasu aj televízie, kde účinkovala v programe Vysílá studio A. V ankete Zlatý slávik skončila v kategórii speváčok za rok 1964 na štvrtom mieste.

Zdroj: CT

Maturovala v júni 1965 na Strednej všeobecnovzdelávacej škole, hneď po maturite sa stala členkou divadla Rokoko. Vtedajší riaditeľ Darek Vostřel ju angažoval spolu s Martou Kubišovou a Václavom Neckářom. Prichádzajú prvé hity a Helena vyhrala za rok 1965 anketu Zlatý slávik. V júni 1966 na 1. ročníku Bratislavskej lýry získala 2. miesto spolu s Martou Kubišovou so skladbou Oh, Baby, Baby. V roku 1967 hrala spolu s Václavom Neckářom vo filmovej rozprávke Šíleně smutná princezná. V tom istom roku vystupuje prvýkrát v zahraničí, v brazílskom Riu de Janeiro na festivale Zlatý kohút spievala skladbu Karla Svobodu Vzdálený hlas. V Riu ju zvolili za Miss festivalu.

V divadle Rokoko účinkovala Helena štyri roky. To už mala za sebou také hity ako Stín katedrál s Václavom Neckářom, Mám ráda cestu lesní či Pátá, ktorú prevzala z repertoáru Petuly Clark. Spolu s Neckářom a Kubišovou vystúpili v roku 1968 na festivale MIDEM v Cannes aj v parížskej Olympii, 1. novembra 1968 vzniklo trio Golden Kids. Účinkovali spolu do 3. februára 1970, keď zasiahla komunistická cenzúra, pretože Marte Kubišovej zakázali vystupovanie.

Zdroj: CT

Po rozchode Golden Kids účinkovala Helena Vondráčková chvíľu sólovo, od roku 1972 potom so skupinou Strýci Luďka Švábenského. Na prelome 60. a 70. rokov absolvovala viacero piesňových festivalov v Holandsku, Belgicku, gréckych Aténach, juhoslovanskom Splite či festivale Yamaha v Tokiu. V roku 1969 vychádza prvá LP platňa s názvom Růže kvetou dál. Bokom neostala ani Bratislavská lýra, 2. miesto získala v roku 1968 spolu s Waldemarom Matuškom za pieseň To se nikdo nedoví. V roku 1974 lýru vyhrala so skladbou Malovaný džbánku. Táto pieseň jej priniesla úspech aj v poľských Sopotoch, kde získala cenu Grand Prix.

Na jeseň 1979 odchádza od skupiny Strýci, zamerala sa predovšetkým na prácu v rozhlase a televízii, jej partnerom sa stáva Jiří Korn. V roku 1981 nakrútili s režisérom Jiřím Adamcom program s názvom Haló Praha. Ten bol určený predovšetkým poslucháčom a divákom v nemecky hovoriacich krajinách, kde boli Helena Vondráčková aj Jiří Korn veľmi populárni.

V moravskej Strážnici sa 28. apríla 1983 vydala, jej manželom sa stal Hellmut Sickel, občan Nemeckej demokratickej republiky, člen známej berlínskej skupiny Kreis. Pre Helenu zložil napríklad skladbu Víc ti můžu dát jen já. Helena hrala vo filmoch Příliš krásna dívka a Romance za korunu, do viacerých filmov nahrala piesne, hit Lásko má, já stůňu pre Noc na Karlštejne či S tebou mě baví svět s Júliusom Satinským a Zdenou Studenkovou v hlavných úlohách. Helena pre tento film z roku 1983 nahrala skladbu Sladké mámení. V roku 2004 sa druhýkrát vydala, jej manželom je o 11 rokov mladší Martin Michal.

Zdroj: Instagram HV

Od apríla 2011 má Helena Vondráčková vlastné internetové rádio Vodopád. Na svojom konte má dnes viac ako 60 vydaných LP platní, CD albumov a rôznych kompilácií.

Po celý čas na scéne sa udržiava vo forme a postavu jej závidia nielen vrstovníčky, ale aj mladšie ročníky. Samozrejme, nie je to úplne zadarmo. „Nepoznám, ako sa hovorí, čo to je dlho sedieť. Som neustále v pohybe a každé ráno cvičím. Niečo z jogy, potom spinálne cviky, dám si drepy a celkovo precvičujem celé telo, čo mi zaberie tak hodinu, ale nikdy nevynechám,” povedala Vondráčková pred pár dňami pre portál Život v Česku.

V jedle sa síce speváčka extra neobmedzuje, ale dáva si pozor na to, koľko zje. „Pravidelne jem, ale jem všetko. Len sa neprejedám a jedlo si dávam ľahšie. U mňa hrá dôležitú rolu v strave to, že musí byť odľahčená a potom to ide všetko samo,” vyhlásila.

Zdroj: RTVS