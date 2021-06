Herečka z Avengerov kedysi: Fú, aha, ako vyzerala v Pravej blondínke!

LOS ANGELES - Pri pohľade na filmovú manželku Jeremyho Rennera v Avengeroch by asi málokomu napadlo, že rovnakú herečku už videli vo filme Pravá blondínka. Linda Cardellini, ktorá dnes oslavuje 46 rokov, mala vtedy o 20 rokov menej, no vyzerala ešte mladšie.

Linda Cardellini sa narodila 25. júna 1975. V škole chodila na hodiny herectva a hrala a spievala v niekoľkých školských hrách. Keď v roku 1993 ukončila školu, vybrala sa do Los Angeles preraziť pred kamerami.

V 90. rokoch si zahrala v niekoľkých seriáloch, väčšiu úlohu dostala v projekte Freaks and Geeks, kde si zahrala po boku Jasona Segela (How I Met Your Mother). Potom si zahrala vo filme Pravá blondínka.

Zdroj: MGM Pictures

Zdroj: MGM Pictures

Následne stvárnila Velmu vo filmoch Scooby-Doo a objavila sa aj v Pohotovosti ako sestrička. Jej tvár môže byť známa aj fanúšikom filmov Skrotená hora, Kill the Irishman, Daddy's Home či seriálov Bloodline alebo Dead to Me.

Objavila sa aj v marvelovkách. V Avengeroch s názvami Age of Ultro a Endgame stvárnila Lauru, manželku Clinta Bartona, ktorý je známy pod prezývkou Hawkeye a zahral si ho Jeremy Renner.

Zdroj: Walt Disney Television

Jej nateraz posledným filmom je Capone po boku Toma Hardyho.

Linda kedysi chodila práve s hereckým kolegom Jason Segelom, po 5 rokoch sa však rozišli. Na jeseň 2011 herečka ohlásila, že je tehotná s priateľom Stevenom Rodriguezom. Vo februári 2012 sa im narodila dcérka a v júni 2013 sa zasnúbili.

Poznajú sa pritom celú večnosť. Linda si ho všimla v škole už ako 10-ročná. „Bol novým deckom v našej škole. vedel robiť úžasné triky na bicykli a ja som bola ohromená. Nebojím sa to povedať,” vyhlásila pre People herečka, ktorá sa so Stevenom roky kamarátila, kým sa dali dokopy.

Steven Rodriguez a Linda Cardellini Zdroj: Instagram LC