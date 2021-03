Viete, kto je Federerova Mirka? Obetovala kvôli nemu kariéru!

WOLLERAU - Čoskoro to bude 12 rokov odvtedy, čo si švajčiarsky tenista Roger Federer vzal za manželku Slovenku Mirku Vavrincovú. Tá tiež hrala tenis, no po dlhotrvajúcom zranení kariéru ukončila. No nedávno sa vyjadrila, že obetovala svoju kariéru v prospech Rogerovej... Aby sa vyhla rozchodu!

Miroslava Vavrincová sa narodila 1. apríla 1978. S rodičmi emigrovala do Švajčiarska už ako dvojročná. Ako deväťročná na tenisovom zápase stretla Martinu Navrátilovú, ktorá v nej videla potenciál a odporučila jej skúsiť biely šport.

Nakoniec ale Mirka nepatrila medzi najväčšie hviezdy. najvyššie sa medzi profesionálnymi hráčkami umiestnila na priečke číslo 76. Do tenisového dôchodku odišla veľmi skoro, už v roku 2002, a všeobecne sa jej odchod z dvorcov spája s pretrvávajúcim zranením päty.

Pred pár mesiacmi ale bývalá hráčka ponúkla iný pohľad na ukončenie svojej kariéry. V tom čase už totiž chodila s Rogerom Federerom. „Radšej som pomáhala Rogerovi dosiahnuť jeho úspechy. Obetovala moju kariéru v prospech jeho. Keby som si v minulosti vybrala tenis, zrejme by sme sa tak často nevídavali a boli by sme nešťastní, čo by eventuálne mohlo vyústiť do rozchodu,“ zverila sa pred časom zahraničným médiám.

Zdroj: TASR

S Rogerom Federerom sa spoznali v roku 2000 na olympiáde v Sydney. Po ukončení kariéry sa Mirka stala jeho manažérkou. A neskôr aj manželkou. Pár sa vzal 11. apríla 2009.

V rovnakom roku prišli na svet ich dve dievčatká – identické dvojičky. V roku 2014 sa im zas narodili dvaja chlapci. Namiesto veľkých športových výhier sa tak podaril Mirke životný úspech v inej oblasti – má veľkú šťastnú rodinu.