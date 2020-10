Dávna minulosť Mika Hladkého z Gladiatoru: Chodil so známou tenistkou... Aha!

Miko Hladký sa narodil 21. októbra 1972 s krstným menom Miloš. Absolvoval gymnázium v Nitre, kde obľuboval najmä históriu. Pôvodne chcel byť učiteľom.

Hudba ho zaujímala od mlada. V roku 1991 spolu s bratmi Marošom, Dušanom a kamarátom George Babulicom založili skupinu Gladiator. Prvý koncert odohrali na futbalovom štadióne v Alekšinciach.

Chceli sa dostať do zahraničia, preto zvolili interpretáciu piesní v angličtine. To sa im aj podarilo, hrali v Nemecku, Francúzsku, Írsku, Portugalsku.

Zdroj: twitter.com/UNIPO Fest Prešov ‏

V januári 1992 vychádza ich anglicky spievaný debutový album Designation. Videoklip s piesňou Profitable Losses odvysielala hudobná stanica MTV, bol to prvý klip kapely zo Slovenska. V roku 1993 vychádza ich druhý anglický štúdiový album Made Of Pain. Videoklip so skladbou My World vysielala stanica MTV aj nemecká Viva.

V priebehu ďalších štyroch rokov vydávajú ešte tri štúdiové albumy v angličtine, Third Eye, Dogstime a Legal Drug. Na piatom Legal Drug, vydanom v roku 1997, bola záverečnou piesňou aj prvá so slovenským textom Slovenská. Tá sa stala skladbou roka 1997. Odvtedy interpretujú skladby v slovenčine.

Zdroj: TASR

Dnes majú na svojom konte 14 štúdiových albumov, dva koncertné a dva kompilačné albumy. Navyše Miko vydal v roku 2003 sólový album Dynamax.

V ankete Slávik obsadili za rok 2008 piate miesto, za rok 2009 boli tretí, za rok 2010 na štvrtom mieste, za rok 2011 na šiestom a za rok 2012 na deviatom mieste.

K 20. výročiu kapely vydali v septembri kompilačný dvojalbum Gladiator 20 rokov / 1991 – 2011 aj knihu s rovnakým názvom a podtitulom „...ako to naozaj bolo“. Celkovo má skupina za sebou 30 rokov pôsobenia na scéne.

Zdroj: TASR

Miko je otcom 14-ročnej dcéry, no nikdy sa neoženil. Svoje súkromie si zvyčajne strážil, prvou priateľkou, ktorú verejne priznal, bola tenistka Henrieta Nagyová. Práve ona pri ňom stála v čase, keď v roku 2004 krstil svoj prvý sólový album Dynamax (Vyšiel v decembri 2003). Pamätáte si ešte tento párik?