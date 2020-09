Slávni slovenskí hokejoví bratia: Takto si ich uctili v Kanade

Peter Šťastný sa narodil 18. septembra 1956. Patrí medzi najvýznamnejšie postavy slovenského hokeja v histórii. Puku sa venoval už od detstva, jeho cesta za hokejovými úspechmi sa začala najprv v Bratislave na ulici s kamarátmi a potom sa na vysokej kvalitatívnej úrovni rozvetvila až do reprezentácie troch krajín - federálnej, samostatnej a medzitým i kanadskej.

Je jedným zo slávnej trojice bratov, ktorí hrali za Slovan Bratislava a za československú reprezentáciu. Peter a Anton po zisku historicky prvého bratislavského i slovenského titulu vo federálnej lige emigrovali začiatkom 80-tych rokov do Kanady. Neskôr za nimi prišiel aj Marián a opäť tak vytvorili útočný trojzáprah - v NHL v drese Quebeku Nordiques.

Zdroj: edmontonjournal.com



Peter neskôr pôsobil aj v New Jersey Devils a v St. Louis Blues. Už začiatok mal v profilige raketový, keď sa v sezóne 1980/81 stal najlepším nováčikom, celkovo odohral v NHL vyše 10 sezón, 977 zápasov v základnej časti a bilancia 450 gólov s 789 asistenciami (1239 bodov) ho zaraďuje medzi najväčšie postavy histórie. V 93 vystúpeniach play off dal 33 gólov a spolu so 72 asistenciami nazbieral 105 bodov. V 80-tych rokoch bol súhrnne druhý najproduktívnejší hráč po charizmatickom Waynovi Gretzkom. Vo svojich prvých šiestich sezónach v NHL Šťastný vždy dosiahol métu 100 bodov. Jeho výkony ocenili šesťnásobnou nomináciou na exhibície All Stars.



Jubilujúcu legendu zdobia dve zlatá a dve striebra z MS v drese Česko-Slovenska, je dvojnásobným olympionikom (v Lillehammeri 1994 za Slovensko), získal Zlatú hokejku najlepšieho hokejistu federálneho štátu 1979/80 a trikrát ho vyhlásili za najlepšieho športovca Slovenskej republiky. V stovke federálnych zápasov dal 51 gólov, v desiatich stretnutiach za javorový list jeden a ako kapitán slovenskej reprezentácie v 31 súbojoch 20 gólov. Po vzniku Slovenskej republiky jej hokeju pomohol nezmazateľne výraznou mierou prebojovať sa z C-kategórie MS späť do elity, kde ako nástupnícka krajina zostalo Česko.

Zdroj: TASR



Po ukončení hráčskej kariéry sa stal generálnym manažérom slovenskej reprezentácie, v tejto pozícii vyskladal tímy, ktoré získali na MS dve medaily (zlato 2002 a bronz 2003). V roku 2006 za kontroverzných udalostí skončil na pozícii GM a stal sa nezmieriteľným kritikom vtedajšieho šéfa slovenského hokeja Juraja Širokého. Ich vyhrotený spor najprv silno polarizoval a neskôr i nadobro rozdelil odbornú verejnosť i hráčov samotných na dva tábory. Po konflikte, ktorý vyvrcholil niekoľkými súdnymi žalobami, vystúpil Šťastný zo Siene slávy slovenského hokeja. V ďalších rokoch sa vydal cestou politiky a dostal sa až do lavíc Európskeho parlamentu, europoslancom bol desať rokov (2004 - 2014).



Do NHL sa dostali aj jeho dvaja synovia Yan a Paul. Obaja sú americkými reprezentantmi, Yan v minulosti hral za Edmonton, Boston a St. Louis a aktuálne sa pokúša o návrat do profiligy, keď dostal od Blues pozvánku do prípravného kempu. Paul patrí v tíme "bluesmanov" medzi hlavné ofenzívne opory, predtým bol ťahúňom Colorada.

Zdroj: TASR

Minulý rok sa bratia Šťastní dočkali pocty v kanadskom Quebecu. Odhalili im tam spoločné súsošie. Jeho vzniku predchádzalo hlasovanie obyvateľov mesta o tom, ktorý hráč má byť zvečnený pred halou. Až 45% z 20-tisíc hlasujúcich vybralo Petra Šťastného. Na jeho žiadosť umelci spracovali dielo na počesť celej trojice.