Nevera s kolegom, dva rozvody a potom... Nečakaný krok českej herečky!

PRAHA - Milostný štvoruholník! Keď herečka Daniela Kolářová vzplanula láskou k hereckému kolegovi, obaja boli zadaní. Nasledovali dva rozvody, ale nevyšlo im to. Hoci nevera môže vzťah definitívne pochovať, v tomto prípade sa to nestalo...

Daniela Kolářová sa narodila 21. septembra 1946 v českom meste Cheb. Jej talent sa prejavil už v deviatich rokoch, kedy získala svoju prvú malú rolu v rozprávke Císařovy šaty.

Na karlovarskom gymnáziu hrala v študentskom divadle malých foriem (najskôr sa volalo Štycháček, neskôr Vrecko). V rokoch 1964 až 1968 študovala na Divadelnej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe (DAMU). Pred kamerou debutovala v televíznej snímke Konec velké epochy (1965).

Zdroj: CT

Excelovala aj v úlohe Bohunky Augustovej, napísanej podľa novely Vladimíra Párala (Soukromá vichřice, 1967). Po absolvovaní DAMU v roku 1968 nastúpila do pražského Divadla S. K. Neumanna (dnes Divadlo pod Palmovkou), od roku 1971 je členkou pražského Divadla na Vinohradech.

Za svoj vynikajúci herecký výkon v inscenácii U cíle Thomasa Bernharda v pražskom Divadle Komedie získala koncom marca 2005 Cenu Alfréda Radoka za stvárnenie matky. Pôsobila aj v Divadle Na zábradlí, v Švandovom divadle v Prahe a v mnohých ďalších.

Daniela Kolářová pracuje aj pre Český rozhlas, kde nahovorila viac ako 80 inscenácií. V roku 2001 získala 1. miesto v ankete Neviditeľný herec, za postavu Irene, manželky Soamesa (z románu Sága rodu Forsytovcov od anglického dramatika Johna Galsworthyho).

Jiří Ornest a Daniela Kolářová Zdroj: CT



Herečka bola vydatá za herca a režiséra Divadla Na zábradlí Jiřího Ornesta. Manželská idylka sa však skončila po 14 rokoch, keď sa Daniela zahľadela do podstatne mladšieho Martina Stropnického. Obaja sa rozviedli, nakoniec však zistili, že išlo len o akési pobláznenie a obaja sa vrátili k expartnerom. Stropnický neskôr svoju ženu opäť opustil a dnes je ženatý s Veronikou Žilkovou.

Zato Kolářová už zostala s Ornestom. Dokonca sa za neho v polovici 90. rokov opäť vydala. Bol to proste jej osudový muž. „Bolo to normálne rozhodnutie, veď sme spolu žili. Preto sme sa rozhodli náš vzťah legalizovať aj druhý raz,” uviedla dávnejšie pre české médiá. S režisérom, s ktorým má synov Šimona a Matěja, bola až do jeho smrti v roku 2017.