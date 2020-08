Aha, po kom zdedil talent: Dedko známeho slovenského herca urobil na Slovensku prevratnú vec!

Karol Spišák sa narodil v Bratislave 17. augusta 1941. V roku 1964 vyštudoval réžiu na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave. Od roku 1965 pôsobil v Divadle Andreja Bagara v Nitre ako režisér, neskôr umelecký šéf. Od roku 1994 bol režisérom a riaditeľom Starého divadla v Nitre. Vypracoval ambiciózny projekt Divadlo pre celú rodinu, ktorý smeroval k divadelnej ponuke pre všetky generácie so zvýšeným dôrazom na mládež.

Tomu zodpovedala i dramaturgia divadla, keď vyberala tituly pre najmenšie deti, u ktorých išlo o vôbec prvý kontakt s divadlom. Nechýbali ani tituly pre staršie deti a mládež, pre dospelých boli zasa určené vystúpenia významných slovenských a zahraničných súborov. K naplneniu koncepcie smerovalo aj oživenie priestorov bývalého kina Tatra, ktoré sa stalo štúdiovým priestorom Starého divadla a zároveň stálou scénou súboru Teatro Tatro. Tu bol režisérom úspešného muzikálu Mníšky.

Zdroj: TASR

Ako kedysi uviedol denník Sme, málokto vie, že práve Spišák vôbec ako prvý na Slovensku naštudoval muzikál. Bolo to v roku 1973 a volal sa Na skle maľované. Hovorili mu hra so spevom, lebo muzikál znel za socializmu príliš americky. Predstavenie bolo úspešné, napriek tomu ho režim zakázal, no Slovenskému národnému divadlu vtedy titul prešiel.



Karol Spišák hral aj vo filmoch ako napríklad Nylonový Mesiac (1965), Prípad pre obhajcu (1965), Balada o siedmich obesených (1968), Kosenie jastrabej lúky (1981), Pavilón šeliem (1982), či Slané cukríky (1985) Zakázané uvoľnenie (1986), V meste plnom dáždnikov (1989).



Režíroval hru pre deti Z rozprávky do rozprávky (september 2003), grotesku nemeckého autora Hansa Sachsa pod názvom Posol z raja (január 2004). Pre Slovenské národné divadlo v Bratislave upravil a režíroval hru amerického autora Johna Steinbecka O myšiach a ľuďoch (2005), hru Ivana Stodolu Čaj u pána senátora (2005) naštudoval v nitrianskom divadle.