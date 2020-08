Nezabudnuteľný Patrick Swayze: Nešťastná cesta k herectvu... Aha, ako vyzeral v prvom filme!

Patrick Swayze, celým menom Patrick Wayne Swayze, sa narodil 18. augusta 1952 v Houstone, v štáte Texas v Spojených štátoch amerických (USA). Jeho matka Patsy Swayzeová bola známa profesionálna tanečnica, choreografka a učiteľka tanca. Svojho syna viedla k tanečnému umeniu odmalička. Na základnej škole sa zamiloval do baletu, počas stredoškolských štúdií bol aktívnym atlétom. V zdokonaľovaní tanečného umenia pokračoval na prestížnych baletných školách v New Yorku (USA).

Jeho profesionálna tanečná kariéra sa začala účinkovaním so zájazdovým divadlom so šou na ľade Disney on Parade. Po návrate z turné však pociťoval bolesti kolena, musel podstúpiť operáciu a prekonal infekciu. Pre zdravotné problémy sa rozhodol zamerať na herectvo. Debutoval na broadwayských javiskách, kde sa predstavil napríklad v muzikáli West Side Story či v titulnej úlohe Dannyho Zuka v legendárnom muzikáli Pomáda (1978).

Divadlo sa pre talentovaného tanečníka a herca stalo odrazovým mostíkom do televízie a filmu. Objavil sa napríklad v epizóde populárneho seriálu M.A.S.H. (1972). Prvým filmom Patricka Swayzeho bola komédia Skatetown, U.S.A. (1979).

Následne si zahral v snímke slávneho režiséra Francisa Forda Coppolu The Outsiders (Outsideri, 1983). V historickom televíznom seriáli North and South (Sever proti Juhu, 1985) stvárnil džentlmena a dôstojníka armády Konfederácie. Jeho životnou filmovou úlohou sa stala postava učiteľa tanca Johnnyho Castlea v nesmrteľnom romantickom filme Dirty Dancing (Hriešny tanec, 1987). Film dosiahol obrovský medzinárodný úspech a herecký i tanečný výkon Swayzemu priniesol nomináciu na Zlatý glóbus.

Ďalším jeho nezabudnuteľným filmom bol Ghost (Duch, 1990). Po boku Demi Moore a Whoopi Goldberg stvárnil mladého bankového úradníka Sama, ktorého život sa skončil násilnou smrťou, ale svoju priateľku sprevádzal životom naďalej ako duch. Snímka zarobila vyše 200 miliónov dolárov a Patrick Swayze bol opäť nominovaný na Zlatý glóbus. O rok neskôr si zahral po boku Keanu Reevesa v oceňovanom filme Point Break (Bod zlomu, 1991).



Úlohy mužných hrdinov spravili z herca obdivovaný idol, v roku 1991 sa dostal na titulnú stranu časopisu People ako "najsexy muž sveta". K jeho dramaticky náročnejším úlohám patrila postava amerického lekára Maxa Lowea hľadajúceho stratenú rovnováhu a zmysel života v psychologickom filme City of Joy (Mesto radosti, 1992). Svoj talent predviedol tiež v komédii Waking Up in Reno (Prebudenie v Rene, 2002), v kriminálnej dráme 11:14 (Prekliata noc, 2003) alebo v romantickej dráme One Last Dance (Posledný tanec, 2003). Jeho poslednou úlohou bola postava agenta FBI v televíznom seriáli The Beast (Šelma, 2009).