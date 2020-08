Alkohol a útok nožom: Tajný rozvod slovenských hercov?!

Štefan Kožka

Zdroj: TV MARKÍZA

BRATISLAVA - Štefan Kožka bol roky vnímaný ako seriózny herec, no v roku 2015 si povesť naštrbil podguráženým útokom na manželku a nevlastnú dcéru. So Zuzanou Skopálovou sa najprv skúšali udobriť, no neskôr sa už k svojmu vzťahu vyjadrovať odmietli. Potom sa objavili informácie, že sa v tichosti rozviedli.