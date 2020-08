Dvaja muži chceli zabiť svoje ženy: Jeden ušiel, druhý zomrel po skoku z balkóna

Krajský vyšetrovateľ z Trenčína začal trestné stíhanie vo veci zločinu vraždy v štádiu pokusu. "Muž mal následne vyskočiť z balkóna bytu, pričom na následky zranení v nemocnici zomrel. Poškodená žena sa nachádza v nemocnici v ohrození života. Daná vec je v štádiu vyšetrovania," uviedla polícia.

Muž v domácom väzení bodol nožom družku a ušiel

Prípad domáceho násilia vyšetruje polícia v jednej z obcí v Trebišovskom okrese. Zo zločinu ublíženia na zdraví spáchaného v štádiu pokusu, ako aj prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia obvinila 33-ročného muža. Ten v danom prípade totiž zároveň nerešpektoval súdom uložené domáce väzenie. Informovala o tom vo štvrtok košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

Podľa vyšetrovania muž v utorok (18. 8.) okolo obeda po predchádzajúcich nezhodách fyzicky napadol svoju 32-ročnú družku. "Ženu bodol nožom do oblasti chrbta a potom aj do hrude. Po čine násilím odstránil elektronický monitorovací náramok, ktorý mal upevnený na nohe a ušiel na neznáme miesto, čím bolo sťažené pátranie po jeho osobe," uviedla Mésarová.

Zdroj: gettyimages.com

Súd pred niekoľkými dňami uložil mužovi trest domáceho väzenia, ako aj zákaz požívania alkoholických nápojov. Rozhodol pritom o jeho vine za spáchanie trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky - alkoholu za volantom. Napadnutie nahlásila poškodená žena na tiesňovú linku 112.

"Vďaka výbornej miestnej znalosti trebišovských kriminalistov v spolupráci so psovodmi so služobnými psami policajti zadržali podozrivého muža krátko po čine, pričom sa ukryl v skrini jedného z rodinných domov v obci," uviedla Mésarová. Muži zákona obmedzili muža na osobnej slobode za použitia donucovacích prostriedkov, keďže počas zákroku kládol odpor. Následne ho umiestnili do cely policajného zaistenia, dychovou skúškou mu zistili 0,73 promile alkoholu.

Poškodená žena podľa predbežnej lekárskej správy utrpela bodno-rezné rany v oblasti hrudníka s predpokladanou dobou liečenia nad sedem dní, pričom vzhľadom na predmet a smer útoku mohlo dôjsť k ťažkej ujme na zdraví a poškodeniu života dôležitých orgánov. Obvinenému za tieto skutky hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na päť až 12 rokov. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby.