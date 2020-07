Najhoršie chvíle Robina Williamsa: Halucinácie, depresie... Samovražda na dvakrát!

Robin Williams sa narodil 21. júla 1951. Ako kedysi prezradil v televíznom interview, vplyv na jeho vtipnosť mala najmä mama Laurie – ako dieťa sa ju snažil rozosmiať, aby si získal jej pozornosť.

Inak bol vraj ako dieťa tichý a plachý, kým neobjavil divadelný krúžok. Neskôr študoval na známej divadelnej škole Juilliard, odkiaľ ale odišiel na radu vlastného učiteľa, podľa ktorého už akadémia nemala Robina čo naučiť.

Robin Williams koncom 70. rokov upútal v televízii postavou mimozemšťana v seriáli Mork and Mindy, no dlho bol známejší ako komik zo stand-upov. Svetovú popularitu mu priniesol výkon vo filme Dobré ráno, Vietnam, za ktorý získal v roku 1987 prvú oscarovú nomináciu.

Zdroj: hoclamgiau.co



Neskôr účinkoval v úspešných snímkach: Spolok mŕtvych básnikov (1989), Čas prebudenia (1990), Kráľ Rybár (1991), Hook (1991) či Otec v sukni (1993). Svojho jediného Oscara získal v roku 1997 za vedľajšiu úlohu psychiatra vo filme Dobrý Will Hunting.

Robin Williams bol však aj laureátom piatich Zlatých glóbusov, či prestížnej Ceny Cecila B. DeMilla, dvoch trofejí Emmy a celého radu ďalších trofejí. Od roku 1990 mal hviezdičku na hollywoodskom Chodníku slávy (Walk of Fame).

Zdroj: Miramax Pictures

Herec kedysi otvorene hovoril – dokonca vtipkoval – o svojich problémoch s alkoholom a kokaínom, s ktorými skoncoval pred narodením svojho najstaršieho syna v roku 1983. Dvadsať rokov abstinoval, ale k alkoholu sa vrátil v roku 2003 počas nakrúcania na Aljaške. Začiatkom júla 2014 sa podľa Los Angeles Times vrátil do rehabilitačného centra na odvykaciu kúru.

11. augusta 2014 zostali mnohí v šoku, keď sa dozvedeli, že Robin Williams spáchal samovraždu. Hercova osobná asistentka a manželka ho našli obeseného v jeho spálni. Pri jeho tele bol nájdený zakrvavený vreckový nožík a podľa medializovaných informácií sa herec najskôr pokúšal podrezať si žily.

V oficiálnych vyjadreniach sa uvádzalo, že Robin mal problémy s alkoholom a trpel depresiami. Zhruba rok po jeho šokujúcej smrti Susan odhalila, že herec mal vážne zdravotné problémy. „Trpel závažnou formou demencie, ktorá mu spôsobovala výkyvy nálad, halucinácie a ťažkosti s motorikou. Zabila ho kôrová demencia s Lewyho telieskami. To mu zobralo život. Je to chemická vojna v mozgu a nedá sa to liečiť,” uviedla v jednom z rozhovorov brunetka. „Robin veľmi dobre vedel, že prichádza o rozum. Nebolo nič, čo by sa s tým dalo robiť. Nezabila ho depresia. Tá je len jedným z príznakov,” dodala.