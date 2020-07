Bývalý slovenský hokejista: 12 rokov s krásnou misskou a teraz... Vojna o alimenty!

Martin Bartek sa narodil 17. júla 1980. Zvolenského odchovanca v roku 1998 draftoval klub NHL Nashville Predators, v zámorí sa však výraznejšie nepresadil. Po návrate do Európy sa vrátil do Zvolena, v sezóne 2004/2005 získal titul so Slovanom Bratislava.

Bartek si zahral aj v Rusku, Nemecku, Švédsku, patril medzi najlepších hráčov najvyššej českej súťaže, v roku 2012 vybojoval majstrovskú trofej s Pardubicami. Naposledy pôsobil v druhej nemeckej lige. V reprezentácii SR odohral dokopy 32 duelov, s "dvadsiatkou" získal v roku 1999 bronzovú medailu.

Svoju kariéru ukončil ako 38-ročný pre dlhodobé problémy s rukou. V apríli 2017 utrpel zranenie, absolvoval aj operáciu, no problémy pretrvávali.

Zdroj: TASR

Bartek je známy aj cez svoj súkromný život. V roku 2005 totiž začal tvoriť pár s misskou Máriou Sándorovou. Koncom decembra 2006 sa vzali a vo februári 2007 sa im narodila dcérka Mariah. V roku 2010 bola kráska opäť tehotná a priviedla na svet syna Maxima.

Lenže v roku 2015 sa začalo šepkať, že páriku to neklape a následne v roku 2017 prebehol rozvod. Definitívny koniec tak prišiel po 12 rokoch vzťahu. Na verejnosť sa potom dostávali informácie o nezhodách bývalých manželov, najmä kvôli deťom.

Naposledy tento rok sa Mária sťažovala, že Martin požiadal o zníženie alimentov. „Žiadal o zníženie alimentov, pretože podľa jeho slov nemá príjem a má problém zaradiť sa po hokejovej kariére do bežného spoločenského a pracovného života,“ uviedla na sociálnej sieti.