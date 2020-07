Prekliaty 7. rok aj pre slovenského speváka: Rozvod a... Našiel si ešte mladšiu!

BRATISLAVA - V profesionálnom živote je mimoriadne úspešný, no v súkromí mu to zatiaľ nevyšlo. S manželkou Aničkou (33) sa Ivan Tásler (41) rozišiel po 7 rokoch od svadby. Dlho však nesmútil, našiel si ešte mladšiu partnerku Denisu (26).

Ivan Tásler, spevák, skladateľ, gitarista a líder skupiny IMT Smile, sa narodil 16. júla 1979. K hudbe ho motivoval otec Miro, ktorý mal vlastnú kapelu, aj starší brat Miro, ktorý študoval na konzervatóriu v Košiciach. Prešovský rodák maturoval na Gymnáziu v Prešove. Desať rokov chodil na klavír do ľudovej školy umenia, na gitare je samoukom.

Spolu s bratom Mirom začínali v skupine Ruka, z ktorej sa potom v roku 1996 sformovala skupina IMT Smile. Písmena IMT v názve sú skratkou mien Ivan a Miro Tásler. V roku 1998 vydali prvý album Klik-klak, z ktorého sa hitmi stali piesne Nepoznám, Možno si ma pomýliš, Nedá sa ujsť. Spievala na ňom aj Katka Knechtová, ktorá bola v začiatku členkou skupiny. V roku 1999 vydali druhý album Valec, z neho sú známe skladby Ľudia nie sú zlí a Veselá pesnička. V roku 2000 vyšiel tretí album Nech sa páči s hitmi Tajné milovanie, Opri sa o mňa, Vyvedený z miery.

V roku 2001 vydal Ivan Tásler sólový album Tásler, v roku 2003 vyšiel ich štvrtý štúdiový album IMT Smile s piesňami Vadí - Nevadí, Nič nie je isté či Kým stúpa dym. Už rok nato vydali ďalší, v poradí piaty album Exotika, z ktorého sú známe piesne Kapela a Úsmev a čaj.

Zdroj: TASR



V roku 2005 vydali kompiláciu hitov Diamant, v roku 2006 vychádza šiesty štúdiový album Niečo s nami je s hitmi Niekto ako kráľ či Patrí len nám. V roku 2006 vydal Ivan sólový projekt Karavan šou, čo je vlastne hudba k cestopisnému seriálu, ktorý natočili spolu s Verou Wisterovou. Atmosféru na koncertoch skupiny dokumentuje album IMT Smile Live, ktorý vydali v roku 2007. Siedmy štúdiový album Hlava má sedem otvorov vyšiel 19. mája 2008, hitom z neho je skladba Mám krásny sen. Kompilácia najväčších hitov pod názvom Best Of IMT Smile vyšla 4. mája 2009 vo forme limitovanej edície. V marci 2010 vydali ôsmy štúdiový album 2010 Odysea Dva, prvým singlom z neho bola pieseň Bozk. V novembri 2010 pridali k nemu koncertný album 2010 Odyssea Live.



V apríli 2012 vydali deviatu štúdiovku s názvom Rodina. V septembri 2013 vyšiel IMT Smile Universal Komplet Box, v ktorom sú všetky albumy skupiny a vo februári 2014 koncertný album Košice - Bratislava - Live!. V bratislavskej Inchebe mal 13. decembra 2014 pod názvom Made In Slovakia premiéru spoločný program skupiny a umeleckého súboru Lúčnica. Uviedli celkom 14 koncertov s veľkým ohlasom. V marci 2015 vydali desiaty album Na ceste 1979.

Zdroj: Peter Frolo



V roku 2016 oslávila skupina 20 rokov na hudobnej scéne, v septembri 2016 vydali reprezentačnú výberovku hiSTORY, v novembri 2016 mal premiéru filmový dokument Made in Slovakia, v decembri 2016 odohrali sériu megakoncertov hiSTORY. Vo februári 2017 vyšiel koncertný album hiSTORY Live. V auguste 2017 mal premiéru slovenský film Čiara, titulnú pesničku Hej sokoly nahrali IMT Smile spolu s Ondrejom Kandráčom. V auguste 2018 vyšiel záznam koncertu IMT Smile a Kandráčovci Východná a v októbri 2018 nový štúdiový album Budeme to stále my.

Ivan zložil a produkoval piesne viacerých interpretov, medzi nimi Jany Kirschner, Richarda Müllera či skupiny Čechomor.

Zdroj: TASR

Ivan Tásler kedysi randil s moderátorkou Verou Wisterovou. Neskôr sa dal dokopy s Annou Onderkovou, ktorú po vyše troch rokoch vzťahu vzal za manželku na jednej z austrálskych pláží. No prekliaty 7. rok sa stal osudným aj tomuto páru.

Vo februári 2019 oslávili 7. výročie manželstva, no o pár mesiacov sa už špekulovalo o spevákovej nevere. Fámy vtedy uviedla na pravú mieru práve Anička, ktorá potvrdila rozchod. „Už nejaký čas netvoríme pár a nežijeme spolu. Je nám ľúto a berieme ako veľké osobné zlyhanie, že sa nám ani napriek veľkej snahe nepodarilo naše manželstvo zachrániť a prekonať dlhodobú partnerskú krízu, ktorou prechádzalo,” uviedla.

Zdroj: Jan Zemiar

Miesto po spevákovom boku od leta 2019 zaberá vizážistka Denisa Verná, ktorú spoznal na svadbe režiséra Jána Ďurovčíka. Približne po pol roku vzal Ivan svoju novú polovičku aj do spoločnosti. A tiež nie je žiadnym tajomstvom, že dvojica začala spolu bývať. „Sme šťastní. Je to také veľmi pekné celé. Veľmi pekné od prvej sekundy, čo je vlastne najkrásnejšie, najvzácnejšie na tom,“ vyjadril sa vo februári Tásler pre markizácku Smotánku.