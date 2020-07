Karel Gott pred smrťou veril novým liekom... Toto životné rozhodnutie trpko oľutoval!

Karel Gott sa narodil 14. júla 1939 v Plzni. Začiatky jeho verejného vystupovania sa viažu s rokmi 1958 - 1960, keď sa zúčastňoval na amatérskych speváckych súťažiach. V roku 1958 získal svoj prvý angažmán v kaviarni Vltava. Od roku 1959 pravidelne vystupoval s orchestrom Karla Krautgartnera.

V roku 1960 začal študovať spev na Pražskom konzervatóriu. Angažmán v Semafore a nahrávanie s Tanečným orchestrom Čs. rozhlasu znamenalo zvrat v jeho kariére. Pieseň Oči má sněhem zaváté sa stala najúspešnejšou za rok 1963 a prvý raz zvíťazil v ankete o Zlatého slávika.

V roku 1964 založil s bratmi Štaidlovcami divadielko Apollo v rámci pražskej Reduty. Nasledujúci rok mu Supraphon vydal prvú dlhohrajúcu platňu. V roku 1966 zvíťazil na Bratislavskej lýre so skladbou Mám rozprávkový dom. Nasledovalo päťmesačné angažmán v Las Vegas a roku 1967 zmluva s gramofónovou spoločnosťou Polydor. V roku 1969 uskutočnil prvé turné po NSR.

Zdroj: TASR/Magda Borodáčová



Famózny štart kariéry Karla Gotta v šesťdesiatych rokoch uzatvára vydanie albumu Vánoce ve zlaté Praze, ktorý je dodnes hudobnými kritikmi považovaný za jeden z najlepších vianočných albumov. V sedemdesiatych rokoch si medzinárodný úspech zaistil naspievaním titulnej skladby k rozprávke Včelka Mája, ktorej hudbu zložil Karel Svoboda. V máji 1977 získal spevák titul Zaslúžilý umelec a zároveň Zlatú platňu Polydoru. Dôkazom všestranného talentu K. Gotta je aj jeho prvé hosťovanie na Country festivale Fan Fair v Nashville (v r. 1979), na ktorý bol v priebehu ďalších rokov niekoľkokrát pozvaný.



Osemdesiate roky umožnili interpretovi pokračovať na ceste k medzinárodným úspechom. V Taliansku mu vychádza album Bella Italia. Získava Zlatú platňu Supraphonu za milión platní exportovaných do zahraničia. Vo februári 1985 opäť získava Zlatého slávika. V roku 1986 mu udeľuje Supraphon Platinovú platňu a zároveň Zlatú ihlicu Polydoru za 20-ročnú spoluprácu s touto hudobnou spoločnosťou (pred K. Gottom ju získali len Leonard Bernstein a Herbert von Karajan).



V septembri 1992 obdržal Diamantovú platňu za predaj 13 miliónov nosičov v bývalom Československu. V roku 1997 získava album Duety, naspievaný s Luciou Bílou, dve Platinové platne.

Zdroj: TASR/Miroslava Cibulková



Do nového tisícročia vstupuje koncertným vystupovaním v Carnegie Hall v New Yorku. Karel Gott je majiteľom agentúry GOJA (Gott - Janeček). V mladosti bolo jeho záľubou maľovanie, a aj keď na výtvarnú akadémiu ho nevzali, svojej vášni zostal verný. Jeho úspech na výtvarnom poli potvrdili výstavy v Berlíne, Kolíne nad Rýnom, Viedni, Moskve, Bratislave, Prahe či Mníchove.



V priebehu svojej kariéry absolvoval spevák množstvo koncertných vystúpení takmer vo všetkých európskych krajinách sveta.



Gott je držiteľom 22 československých a 20 českých zlatých slávikov, vlastní viac ako 60 zlatých platní, sedem diamantových platní, nahral približne 2600 pesničiek.

V americkom meste Las Vegas sa 7. januára 2008 oženil, za manželku si zobral Ivanu Macháčkovú. Spolu majú dve dcéry Nelly Sofiu a Charlotte Ellu. Z nemanželského vzťahu má Gott dve dospelé dcéry Dominiku a Luciu.

K 70. narodeninám vyšla v júli 2009 trojkompilácia Karel Gott 70 hitů a mesiac na to albumová kolekcia 36 CD s názvom Mé písně — Zlatá albumová kolekce. Tá obsahuje 33 albumov z rokov 1965 - 1992 a tri bonusové CD.

Zdroj: TASR/František Iván

V apríli 2010 vyšiel Gottovi album s nahrávkami ľudových piesní s názvom Lidovky mého srdce, ktorý nahral v sprievode cimbalovej muziky Ladislava Pavluša. Vo februári 2011 vyšla dvojkompilácia Za lásku pálím svíci a v októbri 2011 swingový album Sentiment. V septembri 2012 nasledoval album Dotek lásky, v januári 2013 trojkompilácia s názvom Karel Gott zpívá písně s texty Jiřího Štaidla s podtitulom Konec ptačích árií a v máji 2013 DVD so záznamom koncertu Karel Gott: O2 Aréna 2012.



V novembri 2013 vyšiel album Láska je nádhera (Dotek lásky 2) a v júni 2014 DVD s názvom Noční král, na ktorom sú hity prvej dekády 21. storočia. V septembri 2014 vyšiel album S pomocí přátel a v decembri 2014 komplet piatich DVD 50 Let/Skladby z let 1963 - 2010. V októbri 2015 vyšla na piatich CD kompilácia Duety, ktorá ponúkla výber piesní z rokov 1962 - 2014, v septembri 2016 dvojkompilácia 40 Slavíků. V pražskom Hudobnom divadle Karlín mal 16. marca 2017 premiéru muzikál Čas růží s najväčšími hitmi Karla Gotta, ktorý bol 1. júla jedným z hlavných hostí na festivale Topfest v Piešťanoch. V júni 2018 vydal štúdiový album Ta pravá.

Zdroj: SITA



K významnému životnému jubileu vydal Supraphon "božskému Kájovi" dve špeciálne kolekcie mapujúce najobľúbenejšie piesne počas takmer šiestich dekád jeho hudobnej kariéry. Výberovky vyšli 14. júna v dvoch kompletoch: prvý s názvom Karel Gott 80/80 — Největší hity 1964 - 2019 na 4CD, druhý v exkluzívnom výpravnom 15CD Boxe pod názvom Karel Gott Singly — 300 písní z let 1962 – 2019. Ani na jednom titule nechýba aktuálny hit Srdce nehasnou, ktorý pre Gotta a jeho dcéru Charlotte Ellu zložil Richard Krajčo.



Fanúšikovia českého speváka Karla Gotta si pri príležitosti jeho osemdesiatky, ktorú oslávil v júli 2019, mohli kúpiť pamätnú eurobankovku s jeho portrétom.

Zdroj: Instagram K.G.

Český spevák Karel Gott zomrel 1. 10. 2019 vo veku 80 rokov. Legenda českej a československej hudobnej scény, ktorá sa nezmazateľne zapísala do sŕdc miliónov fanúšikov, zomrela v kruhu svojej rodiny. Spevák v polovici septembra oznámil, že trpí akútnou leukémiou. Poruchu krvotvorby mu lekári diagnostikovali už rok a pol predtým.

Po jeho smrti sa hovorilo, že mnohonásobný slávik svoju liečbu vzdal. Potom sa však ozval nemecký moderátor Florian Silbereisen. „Beriem teraz nové lieky a bude to určite lepšie,“ uviedol vraj Gott. Podľa Florianových zomrel deň po tomto telefonáte. „Bol optimistický a tešil sa na novú výzvu,“ povedal moderátor vo vysielaní televízie MDR.

Karel by to určite nevzdával aj kvôli svojim malým dcérkam, ktoré mal s manželkou Ivanou až v pomerne vysokom veku – Charlotte Ella sa narodila v roku 2006 a Nelly Sofie v rou 2008. Pri nakrúcaní dokumentu o svojom živote označil za svoju najväčšiu chybu práve to, že ich mal tak neskoro. „Sám hovoril, ja som jednoducho hlúpy, že som vstúpil do manželstva tak neskoro a že som tak neskoro chcel mať deti. Myslím si, že jeho najväčší smútok bol z toho, že opúšťa svoje dievčatá – štyri dcéry a ženu Ivanku,” prezradila dokumentaristka Olga Špátová.