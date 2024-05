Herečka Silvia Petöová tajila rakovinu: Smutné 5. výročie smrti

Silvia Petöová (Zdroj: Topky.sk/Peter Frolo)

BRATISLAVA - Dnes je to presne 5 rokov, čo z tohto sveta odišla herečka Silvia Petöová (†50). Tá sa nikomu zo svojho širšieho okolia nezverila, že na ňu opäť zaútočila rakovina, a tak jej smrť šokovala celý šoubiznis, ale aj verejnosť.

Silvia Petöová sa narodila 2. septembra 1968. Vyštudovala Vysokú školu múzických umení (VŠMU) v Bratislave. Niekoľko rokov pôsobila na Novej scéne v Bratislave a v trnavskom divadle. V Slovenskom národnom divadle (SND) hosťovala napríklad v predstavení Herodes a Herodias od Pavla Országha Hviezdoslava. V Divadle Astorka Korzo '90 účinkovala v hre Plešatá speváčka (Eugene Ionesco), v muzikálovom predstavení Kabaret či v inscenácii Herold a Maude podľa známeho rovnomenného filmu režiséra Hala Ashbyho a scenáristu Colina Higginsa.

Prvý raz sa Petöová pred kamerou objavila v televíznej inscenácii Žolík (1988), ktorú nakrútil Igor Ciel podľa scenára Ľudovíta Filana. Častejšie hrala v televíznych seriáloch. Tým prvým bol ešte pred novembrom '89 seriál Chlapci a chlapi z prostredia základnej vojenskej služby. Nasledovali Rodinné tajomstvá (2005), Susedia (2006) či populárna Ordinácia v ružovej záhrade (2007), Aféry (2010), Kolonáda (2013) a Tajné životy (2017). Diváci ju poznali aj ako moderátorku.

Silvia Petöová v Ordinácii v ružovej záhrade (Zdroj: TV MARKÍZA)

Herečka bojovala s rakovinou prsníka a vyzeralo to, že nad chorobou vyhrala. Keď zákerná diagnóza zaútočila znovu, nikto z jej širšieho okolia a kolegov o tom ani len netušil. „Keď sme sa túto správu s kolegami dozvedeli, nikto nemal ani poňatia, že sa s niečím takýmto pasovala. Všetci sme zostali v šoku, nechápali sme, ako sa to mohlo stať. Že o tom nikto nevedel. Bola neuveriteľne silná, že sa dokázala usmievať a tváriť sa, že sa nič nedeje, nehovoriť o tom,“ povedala nám pred 5 rokmi so smútkom v hlase Janka Wágnerová, ktorá bola Petöovej kolegyňou v dabingu.

Silvia svoje problémy s okolím neriešila a hoci dovtedy rada trávila čas v spoločnosti, utiahla sa a žila už len pre svoju rodinu. Známe tváre preto nemohli uveriť správe, že 30. mája 2019 herečka vo veku 50 rokov prehrala svoj tajný boj o život. Z okruhu jej známych sme sa dokonca dozvedeli, že len pár hodín pred smrťou bola aktívna v chatovacej aplikácii. Zostal po nej dospelý syn Filip, ktorého mala s hudobníkom Mayom Varhaníkom.

