ŠOKUJÚCE priznanie Marty Jandovej: Kvôli RAKOVINE si dala odstrániť prsia aj vaječníky!

Marta Jandová (Zdroj: profimedia.sk)

Speváčka a porotkyňa šou Česko Slovensko má talent krstila svoju novú knihu Best Of Marta Jandová, v ktorej sa rozpísala aj o rakovine. „Časť našej rodiny ma poslala k doktorovi, aby som išla na genetické testy. Išla som a zistila som, že mám jednu genetickú vadu, rovnako ako Angelina Jolie,“ priznala v relácii Showtime.

„V tej knihe popisujem, ako som sa s tým vyrovnala a čo všetko som urobila, aby moja dcéra nemusela v detstve plakať na hrobe mamičky, ako som musela plakať ja,“ pokračovala. Jandová urobila radikálne rozhodnutie. Dala si odstrániť prsia aj vaječníky. „Riziko vzniku rakoviny vaječníkov som mala okolo šesťdesiatich percent, rakoviny pŕs okolo osemdesiatich, deväťdesiatich percent,“ uviedla. Jej milovaná maminka Jana (†46) umrela na rakovinu, ktorá hrozila aj jej.

Tento typ zákernej choroby sa objaví pozde a je veľmi ťažké ho liečiť. „Ja som sa nebála ani tak o seba, ale hlavne o Marušku, aby som ju mohla v živote sprevádzať dlhšie, než mohla moja mamička ma,“ zverila sa Marta. Zdieľať s verejnosťou takúto intímnu vec nebolo pre ňu vôbec ľahké. Pomohla jej v tom ale Angelina Jolie. „Keď to prebehlo tlačou, tak som Angelinu najskôr nechápala. Keď som potom zistila, že mám to isté, tak som jej bola vďačná, že to urobila predo mnou, že som sa necítila tak sama,“ dodala.