Slovenský herec bol ženatý s TOUTO známou ženou: Po 17 rokoch ju vymenil za inú!

Marek Ťapák sa narodil 22. apríla 1960 v Bratislave ako syn klasika slovenskej filmovej réžie Martina Ťapáka. Už ako dieťa sa pohyboval vo svete filmu, keď si zahral v snímkach Živý bič (1966) a Putovanie do San Jaga (1973).

Po štúdiu herectva na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave sa v roku 1983 stal členom divadla Nová scéna. V roku 1996 sa stal jej umeleckým šéfom, neskôr aj riaditeľom.

K najznámejším titulom z filmografie slovenského herca patria rozprávky Plavčík a Vratko (1981) a Popolvár, najväčší na svete (1982). Zahral si aj v množstve televíznych inscenácií, napríklad Hlupákovo šťastie (1985), Zostane to v rodine (1988) alebo Keď báčik z Chochoľova umrie (1990). Na televíznych obrazovkách sa Ťapák pravidelne objavoval tiež v seriáloch Záchranári (2003), Odsúdené (2009), Horúca krv (2012) alebo v rodinnom seriáli Chlapi neplačú (2013).

Zdroj: Taurus Film



Bývalý tanečník Lúčnice Marek Ťapák sa po dlhšom čase k tancu vrátil moderným tanečným projektom Tanec medzi črepinami, vychádzajúcim z tradičného folklóru. Venoval ho svojmu otcovi, Martinovi Ťapákovi, renomovanému slovenskému filmárovi k jeho osemdesiatke. V roku 2012 vyšiel rovnomenný hudobno-tanečný film, na ktorom Ťapák pracoval aj ako režisér. Príbeh je postavený na predstavách hlavného hrdinu, vynárajúcich sa z hĺbky pamäte, ktorý prežíva svoje silné životné situácie a zážitky prostredníctvom tanca, podmanivej hudby, nehy a sily básnického slova.

Aktuálne je Ťapák programovým riaditeľom RTVS.

Zdroj: Jan Zemiar

V súkromí je ženatý a má dcéru s nezvyčajným menom Taruna. Tanečnica Katka je však hercovou druhou manželkou. Stretol ju dokonca v čase, keď bol ešte ženatý s inou. Ako sám Marek kedysi povedal v jednom rozhovore, keby mu neprišla do cesty, jeho prvé manželstvo by možno trvalo trochu dlhšie, no skončilo by tak či tak.

Prvý raz sa Ťapák oženil so Zuzanou. Tá v tom čase ešte známa nebola, všeobecne ju ľudia začali vnímať až na poste riaditeľky televízie Markíza. Na šéfovskú stoličku zasadla v roku 2010, s Marekom bola rozvedená od roku 2001. Ako však o ich vzťahu kedysi napísala na facebooku, bolo to pekných 17 rokov.