Maminka z Pelíšok: Traja osudoví muži... Prvým manželom bol princ z Popelky!

PRAHA - Rovnako talentovaná ako matka, aj s láskou to majú podobné. Jiřina Bohdalová aj Simona Stašová sa vydávali dvakrát. No kým matka po rozvode s Radkom Brzobohatým už šťastie neskúšala, dcéra dúfala aj v tretiu svadbu... Ibaže jej vyvolený už ženatý bol.

Simona Stašová sa narodila 18. marca 1955 ako dcéra Jiřiny Bohdalovej a jej prvého manžela, banského inžiniera Břetislava Staša. V rámci svojho povolania sa vybrala v stopách svojej mamy.

Zdroj: CT

V divadle začala hrať už počas štúdia na DAMU. Vo filme debutovala v polovici 70. rokov. Objavila sa napríklad vo filmoch Parta hic, Buldoci a třešně, Pelíšky, Oběti a vrazi, Babí léto, Román pro ženy, Muži v naději, Lída Baarová.

V súkromí má za sebou dve manželstvá, dva rozvody a dlhodobý vzťah so ženatým mužom. Jej prvým manželom bol kolega Pavel Trávníček. Boli spolu päť rokov. „Vždy sa jeden z tej dvojice stane takým trochu dominantným a začne tomu druhému riadiť život, čo by mal hrať, čo by nemal prijať a tak. To je veľká chyba,” prezradil po rokoch Pavel, ktorý bol v tom čase už slávny vďaka rozprávke o Popoluške a Simona si svoju cestu ešte len vyšľapávala. „Každý má svoju cestu a nemá zmysel mu ju brať. A Simona išla svojou cestou,” dodal, čím akoby potvrdil, že práve on sa snažil miešať do kariéry svojej manželky.

Zdroj: Space Films

V druhom prípade načrela Stašová úplne mimo hereckej oblasti a vydala sa za talianskeho profesora a kritika Eusebia Ciccotiho, s ktorým má syna Marka. Práve s Eusebiom bola napriek rozvodu videná na oslave 80. narodenín Jiřiny Bohdalovej.

Tretím potenciálnym manželom bol opäť herec, ale v čase, keď sa s Pavlom Skřípalom spoznala, bol ženatý. A rozhodol sa, že sa nerozvedie, hoci so Simonou žil 10 rokov. Majú spolu syna Vojtěcha, pričom Skřípal má ďalšie tri deti s tromi rôznymi ženami.