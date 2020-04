Vedci vyvinuli supertest na rakovinu: Odhalí ju ešte predtým, než pocítite príznaky

LONDÝN - Novovyvinutý test môže v budúcnosti pomôcť z jedinej vzorky krvi odhaliť viac ako 50 typov rakoviny ešte pred tým, než daný človek pocíti akékoľvek príznaky. Skúma totiž v krvi prítomnosť voľnej DNA z bujniaceho nádoru a pomocou strojovej analýzy jej modifikáciou dokáže určiť nielen to, či konkrétny pacient trpí rakovinou, ale aj to, o aký typ ide. Informoval o tom server BBC.

Sľubné výsledky výskumu zverejnil tím vedcov z amerických a britských univerzít a výskumných inštitúcií v odbornom periodiku Annals of Oncology. Podľa nich pri doterajších skúškach boli pozitívne testy z 99 percent správne, kľúčová ale bude ďalšia fáza výskumu. V tej sa budú zameriavať na to, či testy neopomínajú niektoré prípady a neposkytujú tak pacientom falošné uistenie, že sú zdraví alebo naopak.

Zdroj: Getty Images

Nový test je založený na analýze takzvanej metylácie DNA z nádorov, ktorá voľne cirkuluje v krvnom obehu. Výsledky analýzy potom porovnáva počítač pomocou algoritmov s vopred zadanými dátami získanými od pacientov trpiacimi rakovinou. Podľa vedcov dokáže odhaliť aj nádory v ranom štádiu, aj keď vyššiu úspešnosť má test v neskorších fázach choroby. V 96 percentách prípadov test pri klinických skúškach správne určil aj typ rakoviny, ktorú daný pacient trpí.

Výsledky sú veľmi povzbudzujúce

"Tento krvný test má, zdá sa, všetky predpoklady, aby sa dal využiť v populácii ako akýsi všeobecný test pre skríning nádorov," uviedol jeden z autorov štúdie Geoff Oxnard. "Než sa ale začne širšie používať, musíme overiť výsledky z klinických skúšok a plne pochopiť, ako funguje," dodal.

Zdroj: gettyimages.com

Vedci do počítačového systému zadali známe dáta 2800 onkologických pacientov a potom pomocou neho testovali vzorky krvi 3052 účastníkov výskumu, z ktorých jedna polovica rakovinou trpela a druhá nie. Z testov sa napríklad podarilo správne diagnostikovať 63 percent pacientov s rakovinou pankreasu v ranom štádiu, v pokročilom štádiu už boli testy úspešné v 100 percentách prípadov.

"Možnosť odhaliť rakovinu v raných štádiách, kedy je menej agresívna a lepšie liečiteľná má obrovský potenciál zachraňovať životy a my potrebujeme technologické inovácie, ktoré by tento potenciál uviedli do praxe. Hoci tento test je ešte len v úvodnej fáze skúšok, výsledky sú veľmi povzbudzujúce," uviedol britský onkológ David Crosby.