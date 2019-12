Slávny herec má 36 rokov po svojom boku túto ženu: Milenecké aféry ho stáli milióny!

Denzel Washington sa narodil 28. decembra 1954 v New Yorku. Jeho otec bol kňazom, mama mala holičstvo. Keď mal 14 rokov, rodičia ho spolu so sestrou poslali do internátnej školy. Chceli ich takýmto spôsob uchrániť od atmosféry, ktorá u nich kvôli rozvodu panovala.

Denzel Washington ako dieťa. Zdroj: Instagram

Už počas dospievania túžil po tom, aby sa stal hercom. Herectvo istý čas študoval. Najskôr pôsobil na divadelných doskách, neskôr účinkoval v televíznych projektoch. Keď mal Denzel 18 rokov, dostal príležitosť hrať vo filme s názvom Wilma. A jeho kariéra sa rozbehla tým správnym smerom.

Meno tohto herca je neodmysliteľne späté napríklad s počinmi Prípad Pelikán, Kazateľova žena, Training Day, Zberateľ kostí, Deja Vu, Muž v ohni, Equalizer a iné. Za filmy Training Day a Sláva získal sošku Oscara.

Denzel Washington má na konte viacero ocenení. Zdroj: SITA

V roku 1977, počas nakrúcania počinu Wilma, sa Denzel stretol pre kamerami aj s o 4 roky staršou Paulettou Pearson. Zamiloval sa do nej, avšak jej srdce si získal až o čosi neskôr. Dvojica si v roku 1983 povedala svoje "áno". Zaujímavé je, že Pauletta prikývla až na jeho tretiu žiadosť o ruku. Dvojica má spolu dvoch synov a dve dcéry.

V médiách sa v minulosti viacrát objavili dohady, že je Denzel svojej manželke neverný. Raz po týchto špekuláciách vzal svoju ženu na luxusnú dovolenku, ktorá ho vraj stála milion dolárov. Jeho údajnou milenkou mala byť napríklad aj Paula Patton. Každú z mileneckých afér však dvojica ustála a Pauletta namiesto rozvodu ďalej stojí po boku svojho úspešného manžela. <