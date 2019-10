Známy syn českej legendy: Vyostrené vzťahy, na pohreb otca sa vykašľal!

Jiří Schmitzer

Zdroj: CT

PRAHA - Hoci to boli otec so synom, známi českí herci mali rozdielne priezviska. A keď počas nakrúcania komédie Marečku, podejte mi pero Jiří Schmitzer (70) zrazil v opitosti chodca, Jiří Sovák (†79) mu to nikdy neodpustil. Herecká legenda syna dokonca vydedila a ten neprišiel ani na otcov pohreb.